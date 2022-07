Podle veterinářů je nutné dodržovat řadu opatření. „V horkém počasí by lidé se psy neměli chodit na procházky delší než deset kilometrů, neměli by je nechávat běhat na přímém slunci. Při procházce či cestování je nutné mít u sebe dostatečný přísun vody, aby se zvířata měla možnost napít,“ upozornil veterinář Jaroslav Kuncl z plzeňské Veterinární kliniky Kleisslova.

Doplnil také, že řada chovatelů chce psovi ulevit tím, že mu zkrátí srst, což je podle něj nesmysl. „Je hloupost, když chtějí psa s dlouhou srstí ostříhat, protože právě srst domácí mazlíčky chrání proti vysoké teplotě. Pes se navíc potí pouze jazykem a na tlapkách,“ vysvětlil.

Když už dojde k přehřátí organismu, je důležité čtyřnohého parťáka umístit do stínu, zchladit a zajistit přísun tekutin. Podle veterináře je dobré zvíře zabalit do prostěradla namočeného do studené vody, případně vyhledat zvěrolékaře. „Podstatná je teplota, stoupá-li, pes rychleji dýchá, čímž se vlastně ještě více zahřívá a stav se zhoršuje. Teplotu ale chovatel nezjistí pouhým dotykem na čumák, správně změřitelná teplota je možná pouze z konečníku. Neměla by přesáhnout 39 stupňů,“ sdělil Kuncl.

Po přehřátí organismu může dojít ke křečím, i kolapsu oběhového systému. Chovatelé ale už podle Kuncla mají dostatek informací. „Do ordinace k nám s těmito problémy míří spíše začátečníci, ti dělají zásadní chyby. Jinak návštěvy s tímto problémem nejsou tak časté,“ doplnil.

Venčení? Ráno, nebo večer

Během letních veder přizpůsobují režim venčení i chovatelé dvou psů Denisa a Petr Kremsovi z Plzně. „Venčit chodíme brzy, už před sedmou hodinou ranní. V průběhu dne jen na nutné rychlé vyprázdnění u domu. Na dlouhou procházku vyrážíme až večer, klidně po 22. hodině, to už se pejskové mohou vyběhat,“ sdělila majitelka teriéra a fenky pointra Denisa. Čtyřnohé parťáky vozí také k řece, kde se mohou zchladit. V létě tráví většinu dní na chalupě. „Uvnitř zděné stavby je příjemně, tam se oba ochladí, nebo vyhledají stín pod stromem. Když je nejhůř, stříkáme do vzduchu vodu rozprašovací hadicí,“ doplnila Plzeňanka.

Na tropy jsou připraveni v tachovském psím útulku U Šmudliny. „Pejskové mají k dispozici bazén, nebo také chladicí gelové podložky, stříkáme je i vodou z hadice. Vždy mají dostatečný přísun pitné vody. Vybetonované podlahy kotců jim navíc poskytují chladicí prostor,“ uvedla vedoucí útulku Gabriela Jägerová s tím, že když jsou teploty extrémní, nekonají se přes den pravidelná venčení. Odsunou se třeba až na večerní hodiny.