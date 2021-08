/FOTO/ Rozcestníky, tůňka se žábou, kašna, květinové záhony, zvonička i kamenné patníky s nadmořskou výškou. Obyvatelé obce Jámy na Žďársku si dokážou okolí svých obydlí dokonale vyzdobit.

Fantazii se v Jámách meze nekladou. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Je tady zvykem, že si každý své okolí udržuje. My nikomu nic nenařizujeme. A ani nenakazujeme, co má dělat na veřejném prostranství. Může si tam vysázet kytky nebo strom. Může si to předělat k obrazu svému,“ říká jámský starosta Jiří Šikl.