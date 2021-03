Zuberský nultý kilometrovník nemá pokračovatele, dohlíží na něj hlava zubra

/VIDEO/ Ani sami místní nevědí, jak se do Zubří, malé obce na Novoměstsku, dostal nultý kilometrovník. Snad jej někdo někde našel, z recese dopravil do obce a usadil na křižovatce čtyř cest. Jisté ovšem je, že právě tam, od nultého kilometrovníku, by měly začínat cesty poutníků.

Ve středu obce Zubří lze najít nultý kilometrovník doplněný ukazatelem směru i vyřezávanou hlavu zubra. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

„Nultý kilometrovník je usazený poblíž nemovitosti místního chalupáře Pavla Svobody. Ten k němu před časem přidal i rozcestník,“ usmál se starosta Zubří Jiří Havlíček. Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník Kamenný patník zřetelně označený dvěma nulami je výchozím bodem. A správně by měl mít nějaké pokračovatele. Další patníky, které by poutníkům označovaly, kolik kilometrů už ušli. Kilometrovníky bývají totiž umístěny v jasně daných rozestupech a vyznačují vzdálenost místa od začátku cesty. Zuberský nultý kilometrovník bohužel žádné pokračovatele nemá. Na Vysočině chce očkovat víc než polovina praktiků. Podívejte se kdo a kde Přečíst článek › V jeho sousedství je nejen již zmíněný rozcestník, ale také dřevěná vyřezávaná hlava zubra. Ta už několik let stráží jak nultý kilometrovník, tak také střed vesnice. „Je od místního řezbáře Adolfa Peňáze. Když jsme sochu slavnostně před několika lety odhalovali, tak během hodiny přišla obrovská bouřka. Ta okamžitě rozehnala všechny účastníky. Asi se tehdy tomu zubrovi něco nelíbilo,“ zavzpomínal na netradiční slavnostní akt Jiří Havlíček.

