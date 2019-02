Žďár nad Sázavou - Žďárská poliklinika oslaví týden po květnové pouti třicetiny. Na návštěvníky čeká den otevřených dveří, ukázka záchranného systému i přednáška. Poliklinika ve Žďáře nad Sázavou patří podle jejího ředitele Michala Huberta Zrůsta ke špičce ambulantní péče.

Žďárská poliklinika oslaví týden po květnové pouti třicetiny. Oslavy začnou ve čtvrtek 21. května setkáním zaměstnanců, zástupců zřizovatele, pojišťoven, Kraje Vysočina a dalších hostů. Den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 23. května. | Foto: Lucie Sodomková

Na co se mohou těšit ti, kteří navštíví polikliniku v den otevřených dveří?

V sobotu 23. května se návštěvníci dostanou do prostorů, které v poliklinice neměli možnost běžně vidět. Zaměstnanci budou připraveni odpovídat na otázky. Srdečně také všechny zveme na ukázku kompletního integrovaného záchranného systému. Kolegové hasiči, záchranáři a policisté budou před poliklinikou demonstrovat dopravní nehodu. Diváci tak lépe pochopí souvztažnosti integrovaného záchranného systému.

Jaké další akce chystáte k příležitosti třicátého výročí polikliniky?

Oslavy začnou ve čtvrtek 21. května úvodním setkáním zaměstnanců, zřizovatele, zástupců zdravotních pojišťoven, Kraje Vysočina a v neposlední řadě jsou zváni také ředitelé polikliniky z minulých období. O den později bude následovat seminář, který, jak pevně věřím, získá akreditaci jak od České lékařské komory, tak od České asociace sester. Jako téma jsme vybrali civilizační onemocnění, která jsou v dnešní době takovým zaklínadlem. Chceme ukázat, že pokud pacientovi věnujeme péči v rámci prevence, nemusí dojít k fatálnímu stavu. Prevence je zároveň i dlouhodobá cesta, jak ušetřit zdroje ve zdravotnictví. Přednáška bude přístupná jak zdravotníkům, tak veřejnosti.

Zmiňoval jste i výtvarnou soutěž…

Před půl rokem jsme také vyhlásili výtvarnou soutěž Zdravotník očima dítěte. Vítěze vyhlásíme během oslav. Přihlásilo se mnoho dětí, mám z toho velkou radost. Jejich obrázky vystavíme v poliklinice, aby potěšily oko příchozích. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem partnerům a sponzorům, kteří slavnosti podporují. Finanční prostředky půjdou nejen na program oslav, ale i na splátku ultrazvuku.

V jaké podobě byla zdravotnická zařízení ve Žďáře před rokem 1985?

Ještě na začátku padesátých let byl Žďár téměř vesnicí. Když se začal stavět Žďas, přicházeli sem noví lidé i s rodinami. Už v roce 1960 bylo jasné, že kapacita zdejšího zdravotnického zařízení je nedostačující. To bylo roztříštěné zhruba na třech kilometrech. Například na místě dnešního Penny Marketu byla část rehabilitace a v budově současné krajské hygienické stanice zase dětské středisko. Udivuje mě, že přestože v té době Žďas zaměstnával téměř šest tisíc lidí a situace byla neúnosná, až v roce 1978 se rozhodlo, že se postaví nová poliklinika. To je skoro dvacet let od první myšlenky. Pět let potom trvala samotná výstavba.

Pracoval jste ve zdravotnické společnosti, která spravuje sedm poliklinik po celé republice. Čím je podle vás ta žďárská v porovnání s ostatními specifická?

Žďár je jediné okresní město bez nemocnice. Proto se snažíme o naši polikliniku, jako o jediné městské zdravotnické zařízení, starat, opečovávat ji, přivádět nové odborníky a rozšiřovat služby. Jsem přesvědčen o tom, že patříme ke špičce v ambulantní péči. Například Martin Petrlík, se kterým mě pojí blízké přátelství, a nesmírně si ho vážím, patří k nejlepším nejen českým, ale i evropským angiologům. Dohodli jsme se spolu a v roce 2012 v poliklinice otevřeli angiologii, tedy cévní oddělení. Doktor Petrlík je zároveň spolutvůrce nového přístrojového vybavení, které na oddělení testujeme. V rámci angiologie otevřeme i novou lymfologickou ambulanci, centrum pro léčbu otoků končetin.

Takže jste nyní spokojen?

Jsem rád, že žďárská poliklinika nedopadla tak, jak mnoho jiných v České republice, které se kompletně zprivatizovaly. Člověk, který sedí v kanceláři a říká se mu ředitel polikliniky, je potom spíše šéf realitní kanceláře. Mě baví a naplňuje medicína a práce s lékaři.

Do jaké míry se vám podle vašeho názoru podařilo uskutečnit plány, se kterými jste do funkce ředitele před třemi lety nastupoval?

Já si myslím, že se podařilo skutečně vše. Ale není to jen moje zásluha, mám tu kolem sebe skvělý tým. Došlo k výměně některých vedoucích oddělení. Tak to chodí s některými lidmi se vám pracuje lépe, s jinými méně lépe. Jsem pevně přesvědčen o tom, že dnes máme skvělé vztahy, a to nejen s vedoucími oddělení, ale se všemi 45 zaměstnanci. Každý rok se všichni scházíme na firemní sportovní akci. Pro mě je vždy alfou a omegou dobře motivovaný tým, který táhne za jeden provaz a ví, kam to celé směřuje.

Co se ještě podařilo?

Máme také nové cvičebny na rehabilitaci, která je v současné době největší v okruhu asi 70 kilometrů a loni jí prošlo přes čtyři tisíce pacientů. Podařilo se rekonstruovat systém vody a kanalizace, zpřehlednili jsme orientaci v budově. Další mojí vizí, kterou postupně naplňujeme, jsou nové ambulance. Přidáváme také nové služby a jsem též vděčný, že se nám daří komunikace se zdravotními pojišťovnami.

Jaké nové služby v poliklinice najdeme?

Minulý rok jsme otevřeli Zdravotnické prostředky, které slouží jak pacientům, tak i našim nájemcům. Soukromí lékaři tam najdou kompletní servis. Vybudovali jsme také nové rodinné centrum Srdíčko, které nabízí aktivity maminkám nebo rodinám s dětmi. Je důležité, když sem lidé mají cestu, jdou navštívit lékaře, aby se tu mohli i najíst, vyřídit si záležitosti s pojišťovnou nebo si vybrat peníze. Proto tu je nové stravovací zařízení, pobočka VZP a také jsem domluvil s Českou spořitelnou instalaci bankomatu před hlavním vchodem. Dnes je to druhý nejvyužívanější bankovní automat ve Žďáře.

Plánujete v nejbližší době další rozšíření služeb?

V rámci Zdravotnických prostředků začne v květnu fungovat e-shop a také dovoz zboží po městě.

Jak se vede poliklinice po finanční stránce?

Laskavý čtenář nechť promine, ale já o téhle společnosti mluvím také jako o fabrice, protože nemůžeme vytrhnout zdravotnictví z kontextu businessu, z kontextu ekonomické rotace. Někdo říká, že když se přidávají služby, vždy to jde na úkor něčeho jiného. My služby rozšiřujeme, nabízíme nové ambulance, nabíráme lidi, ale zároveň jsme schopni si vydělat. Nechápu důvody některých manažerů nebo ředitelů zdravotnických zařízení, kteří pláčou a natahují ruku po svých zřizovatelích, že nemají na to či ono. Samozřejmě zřizovatele také potřebujeme, pomáhá nám s velkými investičními akcemi, jako jsou například drahé zdravotnické potřeby nebo výtahy. Ale na vše ostatní si musíme vydělat sami.

Polikliniku ve Žďáře nad Sázavou využívají lidé ze spádové oblasti čítající přes 40 tisíc lidí. Zvládáte takový nápor?

Kapacita ambulancí samozřejmě není nafukovací. Proto bychom měli jako profesionálové zvládat i nálady pacientů. Někdy je to složité, když člověka něco bolí a vy mu řeknete, že ho objednáte až za měsíc nebo za dva. Chtěl bych, aby pacienti věděli, že jim to skutečně nikdo nedělá naschvál. Každý lékař, ať už náš, nebo soukromý, dělá, co může. Některé ambulance jsou na hraně. Objednací lhůta je dlouhá. Proto je mým zájmem přivádět sem nové lékaře, aby se to dalo zvládnout.

Co je podle vás při každodenním vedení polikliniky důležité? Na co kladete důraz?

Jednou z prvních změn po mém nástupu bylo přijetí nového šéfa technického provozu. S tím souvisí fakt, že dříve se v poliklinice uklízelo jen v odpoledních hodinách. Do dvou hodin odpoledne byly chodby, schody i toalety často zašlapané, špinavé. Dnes je tu od půl šesté ráno kolegyně, která uklízí průběžně. Denně sem přijde až patnáct set lidí a my se snažíme, aby se tu cítili bezpečně i v tomto ohledu. Poliklinika tedy musí svítit čistotou. V našich odděleních se také změnil přístup k pacientům, které v ambulancích vnímáme jako partnery. Můžou si říct, co potřebují, a snažíme se jim vyhovět i v tom, na kdy chtějí být objednaní. Bohužel, někdy to samozřejmě nejde. Mám-li to tedy shrnout, každý den klademe důraz na čistotu a hygienu, profesionalitu a, pokud to jde, na minimální čekací dobu.

Jaké úkoly vás v nejbližší době čekají?

Chystáme rekonstrukci rehabilitace. V plánu je nová vodoléčba a také recepce a šatny. Nevím, zda se to podaří už letos, ale příští rok to chceme dotáhnout do konce. V nejbližší době budu také s vedením radnice hovořit na téma nákupu nového ultrazvuku. Jsou u nás v tomto oboru skvělí odborníci a ultrazvuk máme již osm let starý. Za tu dobu je technika v tomto oboru již někde jinde. Chceme být stále v kontaktu se špičkou.

Přibude ještě něco dalšího?

Dále se také postupně snažíme „elektronizovat" dveře, aby si žádný pacient například o berlích nebo na vozíčku nemusel lámat hlavu s jejich otevíráním. Zatím jsou nové ty u rehabilitace a letos můžu slíbit dvoje další automatické dveře. Jedny u zadního parkoviště, které využijí i záchranáři, a druhé z vestibulu na schodiště, které jsou podle mě nejfrekventovanější. Rádi bychom také vyšli vstříc energetickým úsporám skrze zateplení budovy a nového topného systému.

Z dlouhodobějšího hlediska, jaká je vaše vize do budoucna?

Když to vezmu všeobecně, chtěli bychom být vyhledávaným zaměstnavatelem v oboru, dělat špičkovou ambulantní péči a dál přinášet lidem nové služby. Přál bych si, aby každý, kdo jde od našeho lékaře, setkává se s našimi zaměstnanci, odcházel zdráv a s dobrým naladěním. Co se týče novinek v budoucnu, máme volnou polovinu čtvrtého patra, rád bych tam výhledově otevřel například jednodenní chirurgii. Někteří škarohlídi to vnímají jako nadbytečné řešení, mluví například o zbytečné konkurenci nemocnicím a tak dále. Mnozí odborníci však s nápadem souzní a podporují ho. Konkurence se nebojím. Je zdravá a potřebná. Drží vás ve střehu.

Někteří lidé zastávají názor, že by příspěvková organizace města neměla podnikat, co si o tom myslíte?

Když jsme otevírali Zdravotnické prostředky, tak mi tohle bylo některými tehdejšími zastupiteli vyčítáno. Ale já se ptám proč? Myslím si, že by naopak poliklinika měla podnikat, pokud na to má odborný personál a lidé o to mají zájem. Peníze nám opravdu nespadnou z Marsu a já nejsem zvyklý natahovat ruce jako prosebník.

Proč jste se chtěl po letech práce v Praze vrátit do Žďáru?

Ve zdravotnictví pracuji už dlouho a naplňuje mě to. Všechna dřívější zaměstnání však byla mimo Žďár. Mám tady manželku, dvě děti a dům, ve kterém bydlím se svými rodiči. To bylo to, co mě sem táhlo. Mám teď čas na rodinu a na svoje koníčky jsem vášnivý myslivec a také kynolog. Zastávám názor, že ne jenom prací je člověk živ a měl by mít možnost i relaxovat. To je pro další práci důležité. „Vyhořelý" manažer je k ničemu.

---------------

Kdo je?

Michal Hubert Zrůst se narodil v roce 1973. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně získal bakalářský titul, poté vystudoval obor Právo a ekonomika v britském studijním programu The Nottingham Trent University na brněnské vysoké škole B.I.B.S. Od roku 2003 pracuje na různých pozicích ve farmacii a zdravotnictví. Manažerské zkušenosti má mimo jiné z akciových společností Santé (soukromý řetězec zdravotnických zařízení) či Dopravní zdravotnictví (síť sedmi poliklinik v České republice). Od roku 2012 je ředitelem polikliniky ve Žďáře nad Sázavou. Patří mezi členy Čestné rady Jihlavské medicínské akademie, která se věnuje vzdělávání a výchovné činnosti lékařských i nelékařských profesí. V současné době žije ve Žďáře nad Sázavou, je ženatý a má dvě děti. Jeho koníčkem je kromě rodiny příroda, myslivost, kynologie, četba a historie.