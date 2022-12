Informaci o odložení potvrdila mluvčí města Blanka Sobolová. „Zrušení zastávky MHD Vodojem Jamborova se prodlužuje do 16. prosince. Zastávka bude uvedena do provozu od soboty 17. prosince,“ uvedla mluvčí.

Čtenář Žďárského deníku, který redakci oslovil, se obává, že další zpoždění prací může způsobit nevyzpytatelná zima, která do této části Vysočiny patří. „Už teď se na sociálních sítích objevují připomínky, že se nepamatuje na nevyzpytatelnou zimu na Českomoravské vrchovině a dokončení zastávky se může protáhnout až na jaro 2023. Přitom původní termín dokončení opravy sídliště Vodojem byl do září nebo října 2022,“ popsal své obavy čtenář, který se podepsal jako Suk.

Za další prodloužení termínu dokončení mohou dle starosty Žďáru Martina Mrkose kapacity firmy, která práci nestihla dokončit v termínu. Věří však, že k prodloužení prací do jara nedojde. „Nikdo nemáme křišťálovou kouli, ale stále jde pracovat venku. Z technologického hlediska se nejedná o takové druhy prací, které by se nemohly provádět při nízkých teplotách. To, že je to pro chudáky zaměstnance nekomfortní, je věc druhá. Ale zakázku má firma ve svých rukou. Já nepochybuji o tom, že letos zastávka bude,“ sdělil Mrkos.

Nejbližší zastávky městské hromadné dopravy k Vodojemu jsou Novoměstská a Neumannova. Pro dotčené linky MHD číslo 4, 6 a 8 budou vydány výlukové jízdní řády, které lze nalézt na stránkách města.

Revitalizace čtvrti Vodojem začala na podzimu roku 2017. Práce zahrnují obnovu chodníků, osvětlení, povrchů silnic a rekonstrukci technických rozvodů.