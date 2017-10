Zpravodaj Velkomeziříčsko chce vedení města zbavit politiky

Velké Meziříčí – Zcela apolitické a ryze zpravodajské periodikum – tak by si do budoucna představovalo vedení Velkého Meziříčí městský zpravodaj Velkomeziříčsko. Periodikum čeká v nejbližších týdnech proměna, o níž se již hovořilo například na posledním zasedání městské rady.

Velkomeziříčská radnice.Foto: Lucie Kučerová

„Byla na něj pozvána i šéfredaktorka novin Martina Strnadová a Milan Dufek, jednatel Jupiter clubu (JC), aby zodpověděli některé dotazy radních,“ popsal Josef Komínek, místostarosta Velkého Meziříčí.

Jednateli JC bylo následně uloženo, aby zjistil, jaké jsou právní možnosti zrušení politických komentářů ve Velkomeziříčsku. Stávajícímu vedení města totiž připadá, že nejsou v městských novinách publikovány vyváženě. „Bylo by velmi složité politické názory nějak korigovat a zajistit vyváženost. Proto se nám jeví jako rozumnější možnost, že by ve Velkomeziříčsku nebyly vůbec. Myslím, že k tomuto účelu lze využít množství jiných komerčních periodik,“ vysvětlil radní Jiří Kaše.

Vizí je, aby se periodikum, které vychází v nákladu zhruba pět a půl tisíce výtisků a město jej ročně dotuje částkou kolem jednoho milionu korun, věnovalo primárně zpravodajství. „Tedy zajistit, aby veřejnost získala maximum informací o dění ve sportu, kultuře, na úřadě a podobně,“ popsal Jiří Kaše.

Reakcí na údajné politicky nevyvážené informování obyvatel byl například i leták k referendu s názvem Mimořádný zpravodaj, jenž byl na popud třinácti zastupitelů mezi obyvatele distribuován 16. října. Třináct zastupitelů v něm shrnulo fakta k rekonstrukci náměstí a připojilo pozvánku na prezentaci tří oceněných návrhů.

Náklady na vytištění letáku a zajištění prezentace v Jupiter clubu vyšly na bezmála pětačtyřicet tisíc korun. Peníze byly uvolněny z městského rozpočtu. „Finanční částka je složená z nákladů na tisk Mimořádného zpravodaje, grafické práce, moderování diskuse na besedě s architekty a záznam, který byl z akce přenášen,“ vyjmenoval Josef Komínek. To se však setkalo s velkou kritikou klubu zastupitelů za To pravé Meziříčí. „Tento materiál obsahuje lživá a zavádějící tvrzení, která se týkají výsledků architektonické soutěže na úpravu centra. V tomto materiálu nebyla publikována stanoviska všech klubů zastupitelstva, ale výhradně nové vládnoucí koalice pod taktovkou KDU-ČSL, KSČM a přeběhlíků z ODS a ČSSD. Jde o bezprecedentní zneužití veřejných prostředků za účelem prosazení jednostranného politického názoru,“ uvedli v oficiálním prohlášení ve Velkomeziříčsku Radovan Necid, Jiří Michlíček, Libor Beneš, Michaela Salašová, Petr Juda a Blanka Přibylová.

Za zneužití veřejných peněz považuje leták města rovněž občanská iniciativa Za Náměstí VM. „Znechutil nás postup současného městského zastupitelstva, které neváhá zneužít veřejné prostředky pro svůj prospěch,“ vyjádřil se k tomu zmocněnec iniciativy Tomáš Bílek. To však vedení Velkého Meziříčí popírá. „Město vydalo na základě žádosti třinácti zastupitelů informační leták a rada na něj schválila finanční prostředky. Nemyslím si, že by tam pošlo k nějakému pochybení. Je to v podstatě podobné jako u jakéhokoliv jiného letáku vydaného městem - například s informacemi o uzavírce některé ulice,“ řekl meziříčský místostarosta Josef Komínek.

Spory o politické vyváženosti informování veřejnosti jsou pokračováním rozkolu, jímž poslední dobou vedení města prochází. Ten vygradoval 27. září, kdy zastupitelé odvolali pět členů městské rady z celkových sedmi a následně bylo zvoleno pět radních nových. V reakci na to rezignoval dosavadní starosta Radovan Necid. Nový starosta má být zvolen zastupiteli v úterý 31. října.