/ROZHOVOR/ Začátkem roku odstartovala tradiční Tříkrálová sbírka na Žďársku. Koná se od 1. do 14. ledna 2024. Výtěžek podpoří služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Dárcovskou kampaň koordinuje již posedmé Veronika Dobrovolná. Lidé ji díky sbírce znají jako "zpívající královnu".

Veronika Dobrovolná s koledníky na Žďársku při Tříkrálové sbírce | Foto: Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Veroniko, Tříkrálová sbírka je opět tady. Letos celorepublikově jubilejní, pětadvacátá. Kolik koledníků se do ní aktuálně zapojuje a v jakých oblastech?

V tomto jubilejním roce se koledy v terénu zúčastní zhruba 2 300 dobrovolníků všech věkových kategorií, a to po celém okrese Žďár nad Sázavou.

Celkem 2 300 koledníků je už pořádný dav lidí. Co myslíte, jaká je největší motivace pro koledníky, aby vyrazili do ulic?

Druhů motivace je, řekla bych, několik. Hodně záleží na věku koledníků. Ti menší se těší především na dobroty, které si během obchůzky domácností vykoledují. Mládežníci se zase více těší na tříkrálový šátek či na zábavu, která koledování doprovází. My starší se těšíme na setkání se sousedy, na popovídání, úsměv, slzu, která se mnohdy objeví na tváři navštěvovaných. Ale rozhodně nám všem dělá velkou radost, že můžeme přinášet požehnání do většiny míst našich měst a obcí.

V roce 2001 začínala charitativní sbírka s dvanáctitisícovým výtěžkem. Loni vynesla 4,7 milionu korun. Co se za těch skoro 25 let změnilo? Co myslíte, že způsobilo ten nárůst?

Nárůst finančních prostředků způsobuje jednoznačně ochota dárců, koledníků a našich tříkrálových asistentů v celém okrese, vnímavost lidí k potřebám druhých a dobré srdce.

A co se změnilo? Sbírka se stávala stále více známější a transparentnější. Postupně docházelo k rozšiřování koledy do obcí a měst, což vedle k nárůstu navštívených domácností, takže i k většímu nárůstu vykoledovaných peněz.

A možná bylo šíření sbírky podpořeno i díky službám, které Oblastní charita Žďár nad Sázavou nabízí, kdy naši pracovníci obětavě a s velkou trpělivost dojíždějí do domácností klientů nebo se s nadšením věnují dětem a mládeži.

Co Vám osobně dělá při Tříkrálové sbírce největší radost? Na co se nejvíce těšíte?

Při přípravách si užívám setkávání s tříkrálovými asistenty, kterým pravidelně rozvážíme tříkrálový materiál k vykonání sbírky. Mnohdy jsou setkání s nimi plná inspirace a pohody. Mám velkou radost, že s námi spolupracují již dlouhá léta. Poté mám velmi ráda samotnou koledu, kdy se se svými dětmi vydávám do terénu, zpíváme a obveselujeme sousedy.

Stíháte i koledovat?

Letos bych šla bych do terénu velmi ráda, ale bohužel se koledy v letošním roce nemůžu zúčastnit ze zdravotních důvodů. Ale snad zvládnu alespoň koledu na úřadě, na kterou se též velmi těším.

Lenka Šustrová

