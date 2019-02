VYSOČINA - Magickou hranici čtvrt milionu návštěvníků pravděpodobně letos překoná jihlavská zoo. Ještě nedávno by představitele zoologické zahrady ani nenapadlo uvažovat o zdolání mety, ale čísla hovoří jasnou řečí.

Maják roste. Zedníci dokončují stavbu, představující pobřežní maják s rozhlednou, pod níž bude možno vídat shetlandské poníky a o kus dál v kopci budou vidět žirafy. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Absolutní rekord padl předloni, kdy zahradu navštívilo přes 241 tisíc návštěvníků. „Tehdy jsme začali uvažovat, že je reálná nadějě zdolat čtvrtmilionovou hranici. Je to ale o tom, že musíme návštěvníkům nabídnout něco, co je přiláká. To je v době, kdy se jihlavská zoo dostala na evropskou úroveň a má dobrý zvuk v celé republice, docela těžké přemýšlení,“ uvedla nedávno před odjezdem na světové a evropské sympozium zoologických zahrad a akvárií ředitelka jihlavské zoo Eliška Kubíková.

Představitelé Unie českých a slovenských zoologických zahrad se shodují, že zvýšit návštěvnost bez zatraktivnění nabídky je nemožné.

„Pro návštěvníky jsou nejvíc atraktivní zvířata velká, dravá, co možná něco nejzvláštnějšího. Většina by chtěla vidět slony, tygry, žirafy, hrochy, nosorožce. Něco, co ještě neviděli,“ vysvětlila ředitelka.

Lidé si už přivykli na nový vchod do zahrady za víc než 20 milionů korun i na maják, vyrůstající hned vedle. Má navodit představu pobřeží Shetlandských ostrovů, kde žijí pověstní poníci. Stáj pro ně už je dokončena vedle majáku.

Z ochozu majáku budou podle všeho návštěvníci za několik let pozorovat stádo žiraf prohánějících se v horních patriích zahrady. Mezi žirafami a shetlandskými poníky má vyrůst rozsáhlá expozice. Přiblíží návštěvníkům obrovské území planety od podhůří Himálaje s pandami až po pralesy Indonézie s neméně vzácnými orangutany.

„Když se podaří uskutečnit plány, jistě zoo přiláká víc návštěvníků,“ připomněla Eliška Kubíková.

„Zářijové ochlazení omezilo oproti prázdninám počet návštěvníků, ale zatím všechno nasvědčuje tomu, že čtvrt milionu jich letos přijde. Velmi by nám pomohl teplý dlouhý podzim,“ přiblížila mluvčí zahrady Kateřina Kosová.

„Jihlavská zoo je malá rozlohou a má spíš komorní charakter. Nikdy nedosáhne milionové návštěvnosti velkých zahrad. Ještě nedávno bychom ani nepomysleli, že se přiblížíme ke čtvrtmilionové hranici, a ejhle – už klepe na dveře,“ naznačila ředitelka zahrady Kubíková.