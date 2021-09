Do volební komise? Děkujeme, nechceme. To slyší stále častěji starostové malých obcí na Vysočině. Někteří musejí své sousedy doslova přemlouvat. Důvodem odmítání už není nízká odměna, ale obavy z koronaviru, nezájem a znechucení politikou.

Potvrzuje to starosta Aleš Bořil z Brzkova na Jihlavsku. „Vyvěsili jsme nejdřív oznámení na úřední desku. Neozval se nikdo. Ti stálí, kteří chodili do komise při každých volbách třicet let, to vzdali. Nakonec se nám ale podařilo dát komisi dohromady. Bude v ní sedět i ředitelka školy,“ konstatoval.

„Ve volební komisi jsem nebyl a sedět bych tam nemusel,“ míní Radek Štolfa z Knyku na Havlíčkobrodsku. Lidi od práci v komisi odrazuje už celodenní školení. „Tam pořád jen poslouchají, jaký postih je čeká, když udělají něco špatně. Nemluvím o kontrolách, které komisím vytýkají každou maličkost a sázejí pokuty. Takže naši stálí komisaři vzkázali, že už si žádný víkend nenechají volbami zkazit, navíc je tu koronavirus,“ popsal situaci v Brzkově starosta Bořil.

Podle jeho zkušeností se někteří lidé koronaviru tak bojí, že nepůjdou do volební komise, ale ani volit a delegaci s urnou doma nechtějí. „Možná je načase, pořádat volby elektronicky,“ dodal.

Odměny členů volební komise říjen 2021



Předseda: 2 700 korun

Místopředseda: 2 600

Řadový člen: 2 300



Zdroj:Ministerstvo vnitra

Podobné zkušenosti má například Karel Klíma, starosta Nadějova na Jihlavsku, kde žijí necelé dvě stovky lidí. „Podařilo se nám sestavit okrskovou volební komisi šesti členů. V průměru je jim tak čtyřicet let. Seniory neoslovujeme. Nemají zájem nebo jim to zdraví nedovolí. Kdyby se stalo, že nám jeden člen komise onemocní, těžko bych hledal náhradu. Mladší lidé jsou celé dny v práci, o víkendu chtějí klid,“ prohlásil.

Volební komisi obsadili i v Karlově na Žďársku, ale jak poznamenala starostka Dana Laryšová, není to nijak jednoduché. „Najít zájemce o práci ve volební komisi bylo rok od roku horší. Dalo to hodně přemlouvání, protože sedět ve volební komisi znamená mít celý víkend ztracený. Takže se snažíme oslovit hlavně studenty. Pro ně je odměna za za práci v komisi zajímavá,“ vysvětlila.

Na mladé studenty sází v Římově na Třebíčsku. „Máme štěstí, že u nás máme několik mladých vysokoškoláků, kteří jsou ochotni a do komise jdou. Starousedlíci by už do komise nešli. Nemít studenty, máme problém,“ konstatoval starosta Rostislav Novák.

Existují i výjimky

Někde nemají s obsazením okrskových volebních komisí problém. Ale za stolem sedí stále jedni a ti samí lidé. Tak je to podle místostarosty Tomáše Francla v Kynicích na Havlíčkobrodsku. Problémy obsadit volební komisi nemá v místních částech ani město Jaroměřice nad Rokytnou. „Část volebních komisí zajišťují stálí lidé jmenovaní z politických stran. Máme i nové členy,“ informoval starosta Karel Müller.

Volby do poslanecké sněmovny se konají 8. a 9. října. Podle odhadu předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla se s obsazováním volebních komisí potýká zhruba čtvrtina větších měst, respektive jejich místních částí, které mají zajištění voleb na starosti, o vesnicích nemluvě.

Podle informací z ministerstva vnitra každá volební komise musí mít alespoň pět členů a politické strany obvykle dostatek svých zástupců nenavrhnou. Další členy musí starosta obce doplnit z řad „vlastních lidí". Zpravidla jmenuje například zaměstnance úřadu, jako dobrovolník se ale může přihlásit jakýkoliv občan, který splňuje výše uvedené podmínky pro členství v komisi.

„Každý člen volební komise, který je zároveň zaměstnancem, má nárok na pracovní volno i náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, takže kromě odměny pro člena komise dostane i svou mzdu. Zaměstnavatel se pak může obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci,“ uvedl Petr Vokáč ve vyhlášce ministerstva vnitra .

Podle zákona má člen okrskové volební komise, který je zaměstnancem, nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. To znamená, že ve volební den máte právo na volno a k odměně pro člena komise dostanete i svoji mzdu.