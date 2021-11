Ke kandidatuře jej vyzvali na vysočinské krajské konferenci strany. „Sociální demokracie si nebude volit lídra pro příští parlamentní volby, ale vedení, které ji má změnit. Demokratizovat, otevřít novým lidem a udělat z ní moderní stranu. To nebude jednoduché. Zejména v situaci, kdy čelí velkým ekonomickým problémům,“ je si vědomý nesnadnosti úkolu, před kterým stojí, kandidát na post předsedy České strany sociálně demokratické (ČSSD).

Jména všech kandidátů ještě nejsou známá, jisté ale je, že jedním z nich bude končící ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. I ona už projevila zájem o vedení strany. Michal Šmarda má už jasno v tom, co by v případě vítězství bylo jeho prioritním úkolem. Je rozhodnutý sjednotit proudy, které ČSSD rozdělují. „To, co se stalo na minulém sjezdu, kdy vyhrála jedna skupina a tu druhou se snažila zašlapat do země, je něco, co by se už nemělo nikdy opakovat,“ potvrzuje Michal Šmarda.

Pomoci s tímto nesnadným úkolem by mu mohly i zkušenosti, které získal v pozici prvního muže novoměstské radnice. I tam to někdy podobným způsobem skřípalo. „Na radnici v Novém Městě na Moravě jsem pochopil, že v životě není důležité prosazovat jenom své názory. Jen to, co chci já. A zneužívat většinu k tomu, abych mohl dočasnou menšinu nějakým způsobem omezit. Naopak. Je nutné hledat co největší shodu. Obvykle do politických funkcí nekandidují lidé, kteří to myslí špatně. Každý má názor, který stojí za to vzít v úvahu. Jde o to, aby ten, kdo organizaci vede, dokázal tohoto potenciálu využít,“ konstatuje novoměstský starosta.

Konečný verdikt, zda bude či nebude novým předsedou strany, se nejen on dozví 10. prosince. Na mimořádném sjezdu si ČSSD zvolí nové vedení. V případě vítězství bude Michal Šmarda stát i před rozhodnutím, zda pokračovat nadále na pozici starosty Nového Města na Moravě. „Musíme se o tom ještě poradit, a to jak v Novém Městě, tak v sociální demokracii. Ale myslím si, že pokud bych se stal předsedou sociální demokracie, že bych nemohl vykonávat funkci uvolněného starosty,“ uzavírá Michal Šmarda.