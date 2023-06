Výrazné změny v dopravě zažijí od července cestující ve Žďáře nad Sázavou. V okresním městě totiž změní několik autobusových linek a spojů. Může za to rušení poboček Českou poštou i uzavírky na silnicích.

Pobočka pošty v Sychrově ulici | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Že město muselo reagovat na vnější okolnosti jako je rušení pošt, je podle zástupce vedoucí odboru městské hromadné dopravy Miloslava Dvořáka něčím mimořádným. „Něco takového se nestává běžně. Na druhou stranu počet změn není úplně neobvyklý. Kvůli různým uzavírkám měníme autobusovou dopravu pravidelně. Teď se to týká hlavně zastávky Studentská. Denně se tam totiž protočí až sto autobusů,“ řekl Deníku Dvořák.

Od zrušených pošt bude k hlavní pobočce ve Žďáře jezdit více autobusů

Ve Žďáře bude také nový spoj 11, který bude jezdit na lince číslo 6. „Nepředpokládáme, že bychom to do budoucna posilovali. A pokud nebude zájem lidí, tak by si to vyžádalo škrty. Návaznost by ale měla být dobrá a lidé budou mít padesát minut, aby si všechno stihli na poště zařídit, než jim pojede autobus zpátky,“ dodal Dvořák.

Změny ve žďárské MHD platné od července:

spoj 7 – uspíšení o 20 minut a jeho prodloužení na Zelenou horu pro spoj 10

spoj 10 – odjezd ze Zelené hory pro možnost vyřízení na poště Nádražní a zpět lze využít spoj 9 (cca 25 minut na poště)

spoj 1 – prodloužení na Zelenou horu (lze využít jako vratný spoj z pošty po příjezdu spojem 14 (cca 25 minut na poště)

spoj 2 – prodloužení ze Zelené hory, opoždění (lze využít poštu a zpět spojem 5 v 13:01, cca 45 minut pošta, pěší zóna)

nový spoj 11 pro odvoz z pošty po pracovní době (možnost dojezdu spojem 4 v 15:16 a čas na poště, pěší zóně cca 55 minut)