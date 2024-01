Policisté těchto dnech dopadli zloděje, který vykrádal chaty na Žďársku. Vloupat se měl do více než dvaceti rekreačních objektů. Za sebou nechal škodu přes sto tisíc korun. Hrozí mu až tři roky vězení.

Muž je obviněný, že vykradl na Žďársku přes dvacet chat. | Foto: Policie ČR

Šestačtyřicetiletý muž z Chrudimska byl obviněn, že se od listopadu do druhé poloviny prosince loňského roku vloupal do třiadvaceti chat. Řádil v chatařské oblasti Žákův kopec, a dále u Velkého mirošovského rybníka, Sklenského rybníka, Třídvorského velkého rybníka a Benetínského rybníka. „Všechny chaty prohledal, v některých zanechal značný nepořádek nebo v nich přespal a odcizil cokoliv, co se dalo zpeněžit nebo zkonzumovat. Odnesl si tak například elektrickou vrtačku, přímočarou pilu, elektrickou pilu, dalekohled, nůž, propan-butanovou lahev, elektrocentrálu a jiné věci,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

FOTO: Řidič kamionu vjel na sídliště ve Žďáru. Urazil značku a polámal větve

Muž byl v minulosti opakovaně soudně trestaný, převážně za majetkovou trestnou činnost, a na jaře loňského roku si odpykal i nepodmíněný tresty odnětí svobody. Nyní mu hrozí další tři roky za mřížemi.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kritická místa na cestě do školy v Palachově. Ve Žďáře pomůže školní ulice

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek