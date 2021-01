Celkem o tři jízdní kola v celkové hodnotě pětasedmdesát tisíc přišli na přelomu minulého a letošního roku lidé v Žďáru nad Sázavou

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Zloděj se vloupal do kolárny ve žďárské Nádražní ulici v době od jednadvacátého prosince do druhého ledna. „Odcizil elektrokolo v hodnotě padesát tisíc korun a to i přesto, že bylo zajištěno zámkem,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.