Dosud neznámého zloděje, který si bez vědomí majitele „vypůjčil“ z parkoviště u křižanovského nádraží neuzamčené auto Škoda Felicia a nedaleko odtud s ním havaroval, hledají velkomeziříčští policisté.

Ukradené a havarované auto. | Foto: PČR

Obracejí se proto o pomoc na případné svědky. „Vozidlo zmizelo v době od neděle 2. února od půl páté odpoledne do pondělí 3. února do půl šesté večer z parkoviště před budovou vlakového nádraží v Křižanově. S tímto vozidlem neznámý pachatel následně havaroval, a to na křižovatce se silnicí II/360 v Křižanově u nádraží, kde sjel do příkopu,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.