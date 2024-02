Méně výpadků elektřiny a zlepšení podmínek pro připojení fotovoltaických elektráren. Společnost EG.D letos plánuje navýšit prostředky na modernizaci sítě, investovat do ní hodlá přes 8,15 miliard korun. Rekonstruovat bude letos mimo jiné rozvodny v Ptáčově a Pacově.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Hájek

Jednou z klíčových staveb, kterou společnosti EG.D a ČEPS společně připravují, je například nová transformovna u Leskovic na Pelhřimovsku. „To pomůže významně zvýšit kapacitní možnosti distribuční sítě na Vysočině," vysvětlil vedoucí rozvoje v EG.D Libor Kolář.

Zkapacitnění sítě je důležité mimo jiné proto, aby se do ní mohli zákazníci připojovat s vlastními fotovoltaickými elektrárnami a posílat takzvané přetoky, tedy nevyužitou energii z fotovoltaiky, dále do sítě. „Snažíme se síť posílit, abychom vyhověli co nejvíce zákazníkům, je to ale otázka několika let a velkých investic," uvedl místopředseda představenstva EG.D Pavel Čada. Zákazníci podle něj stále mají možnost se připojit, v určitých oblastech je ale problém právě s posíláním přetoků.

Vloni společnost EG.D připojila do sítě celkem asi sedmadvacet tisíc fotovoltaických elektráren. „V některých místech je síť z let 1960 až 1970, tady cíleně děláme rekonstrukce. Každoročně do modernizace sítě v každém kraji investujeme asi jednu a půl miliardy. Bude přibývat počet zákazníků, kteří budou moci přetoky do sítě posílat," vyjádřil se Kolář.

Podzemní kabely

Kapacitu distribuční sítě posílí také výměna venkovního vedení za podzemní kabelové. Nyní je pod zemí zhruba pětadvacet tisíc kilometrů vedení nízkého napětí a přes čtyři tisíce kilometrů vedení vysokého napětí. V roce 2024 má společnost v plánu kabelizovat dalších téměř devět set kilometrů vedení nízkého napětí a přes dvě stě padesát kilometrů vedení vysokého napětí.

Kabelizace umožňuje v dané lokalitě kromě navýšení kapacity sítě i zvýšení její spolehlivost a bezpečnost. „Vedení proto dáváme pod zem jak v obcích, tak v nezastavěných oblastech, zejména ve vytipovaných zalesněných úsecích, kde se tím výrazně snižuje riziko poruch při sněhových či větrných kalamitách,“ vysvětlil vedoucí správy sítě EG.D Bohdan Důbrava.

Velkým krokem, který se přímo dotkne i zákazníků, je instalace takzvaných smart meterů. „Bez nich by nebylo možné sdílení energie ani zřízení energetické komunity. Postupně osadíme chytrým měřením všechna dvoutarifní odběrná místa, což v tuto chvíli znamená vyměnit elektroměr u zhruba 560 000 odběratelů. Letos plánujeme instalovat třiadevadesát tisíc smart meterů,“ podotknul Čada.

Konkrétně na Vysočině plánuje EG.D letos investovat například do oprav rozvoden velmi vysokého napětí v Ptáčově a Pacově. Veškeré práce by ale neměly nijak ovlivnit zákazníky, distribuce elektřiny bude zajištěna i v jejich průběhu.