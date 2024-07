Autobusy už večer pořádně nejezdí, když člověk vyjde z hospody, nemůže ani řídit. A domů daleko. Jedinou možností, jak se v tomto případě ve Žďáře nad Sázavou dostat zpátky do postele je taxi. Aplikace, která by službu přivolala, však neexistuje a zastihnout taxík na ulici je jako hledat jehlu v kupce sena. Pomůže jedině telefon. Zlatá éra skončila.

Takovou zkušenost má ve Žďáře například Martin Horák. „Ve městě sice nebydlím, jenže často do něj zajíždím. A rád si večer zajdu na pivo. A když nemůžu řídit a nechce se mi chodit po svých, tak si taxi zavolám. Kdybych na něj čekal u silnice, tak dost možná do té doby vystřízlivím,“ popsal muž s nadsázkou.

Tomu chybí možnost si přivolat službu aplikací. „Bylo by to pro mě pohodlnější než volání. Na druhou stranu chápu, že Žďár není Praha nebo Brno. A kdyby to bylo tak snadné, tak za jízdy možná utratím mnohem víc,“ zvažoval jiné možnosti.

Revoluci taxislužeb nedávno zažila naopak Jihlava. Do sousedního okresu totiž vstoupil Bolt. Nižší dojezdové časy podpořil až padesátiprocentní slevou. „Cena jízdy v Jihlavě začíná na devadesáti korunách. Důležité je zmínit, že naši zákazníci znají vždy konečnou cenu před objednáním a tuto cenu nelze změnit,“ sdělil Deníku Josef Rückl, generální manažer společnosti Bolt pro Českou republiku. Ve Žďáře musí zákazníci stále využívat klasické služby.

Přes třicet let se práci taxikáře věnuje Josef Krejčí. Z toho se deset let pohybuje ve Žďáře. Podle něj zlatá éra skončila. „Říkám, že nemusí pršet, hlavně když kape. A déšť už není dávno,“ okomentoval muž, který dříve působil v Jihlavě i Havlíčkově Brodě. A dodává, že za třicet let se profese proměnila. „Lidé hlavně využívají telefon, málo kdy se stane, že nás někdo zastaví na ulici. A když už máme nabraný kšeft a někam jedeme, tak ani zastavit nemůžeme,“ podotkl.

Další změnu mezi taxikáře přinesl i covid. „Chování zákazníků se změnilo a museli jsme se přizpůsobit i my. Od té doby například vozíme non stop. Pořád nás nejčastěji využije v noci ten, kdo vyjde z hospody. Jenže více teď vozíme za světla,“ porovnal s minulostí. Krejčímu však schází parkovací místa u vlakového a autobusového nádraží. „Musíme stát na parkovišti. A pohodlné to není ani pro zákazníky, kteří k nám často s kufry musí dojít,“ doplnil k situaci ve městě.

Žďár však má mezi taxíky i speciální službu, které pomáhá starším či zdravotně tělesně postiženým lidem. Je jí Taxík Maxík, který zaštiťují Sociální služby města Žďár nad Sázavou. Podrobnosti přiblížil řidič Jaromír Boháček. „Jezdíme od roku 2021. Zpočátku o to moc zájem nebyl, jenže se nakonec zvedl. Dneska jezdím v průměru přes dvacet jízd denně. Lidé to využívají víc a víc,“ vysvětlil.

Kromě Žďáru jezdí služba také do okolních obcí Mělkovice, Veselíčko, Radonín a Stržanov. A hlavně pak do nemocnice v Novém Městě na Moravě. „Tam to klienti ze Žďáru využívají nejčastěji, ačkoli jezdím i po okresním městě,“ dodal Boháček. Jedna jízda ze Žďáru do nemocnice v Nové městě vyjde na sto třicet kotrun.

