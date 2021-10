Mezi vítěze voleb lze na Vysočině zařadit také voliče. Volební účast se v průběžných výsledcích dlouho pohybovala nad sedmdesáti procenty, v samém závěru klesla, avšak i 68,93 procent je podstatně více než v roce 2017, tehdy to bylo zhruba o pět procent méně. Ve srovnání krajů byla na Vysočině druhá nejvyšší účast z celé republiky.

Do poslanecké sněmovny spolu s ním půjde Eva Decroix, Romana Bělohlávková a z pátého místa Martina Lisová. „Není téměř reálné, abych se do sněmovny dostala,“ řekla přitom po oznámení své kandidatury v čele „topky“ Deníku. Jednoznačně jde o odměnu za poctivou práci v předvolební kampani.

Do poslední chvíle marně doufal v postup také Miloň Slabý, čtyřka kandidátky s druhým nejvyšší počtem kroužků. Co se týká Pirátů, jejich lídryně Blanka Lednická byla v rámci kandidátky až šestá, před ní byli ještě Libor Kuchyňa, Karolína Koubová a Zdeněk Navrátil.

Zklamání zavládlo také v Jihlavském pirátském centru. Strana, která měla v koalici se Starosty bojovat o vítězství, skončila s výrazným odstupem třetí. Podobně jako v republice, i na Vysočině voliči kroužkovali výrazně více kandidáty za STAN. Dvojka kandidátky Lukáš Vlček získal 8 072 preferenčních hlasů a míří do sněmovny. Jak už dříve avizoval, skončí proto na pozici náměstka hejtmana.

Hnutí ANO nepomohla k výhře ani známá osobnost někdejšího generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslava Ryby v čele. Přesto bude mít hnutí v poslanecké sněmovně čtyři zástupce z Vysočiny. To je stejný počet jako po předchozích volbách, kde ANO získalo 28,63 procent hlasů. Na svém zůstává i SPD, post poslance obhájil předseda výboru pro bezpečnost Radek Koten.

Podobný příběh zažila na Vysočině Přísaha. Třebaže v kraji hranici pěti procent překročila, celostátní výsledky jedničku Karolínu Kubiskovou do sněmovny nepustí. Poslance už nebudou mít ani komunisté, přes pět procent se nedostali v republice ani v kraji. Na Vysočině přitom měli před čtyřmi lety 9,44 procent hlasů, propadli se tedy na polovinu. „Levice nejen v České republice, ale i v celé Evropě, ztrácí podporu voličů,“ okomentovala výsledek jednička na vysočinské kandidátce KSČM Josef Zahradníček.

Sociální demokraté, kteří do roku 2017 Vysočině vládli, jsou v krizi, které se prohlubuje. V letošních volbách získali na Vysočině 6,55 procent, v Pelhřimově dokonce atakovala desetiprocentní hranici. Na celorepublikové úrovni se ale nad pět procent nedostala a to znamená jediné – Jiří Běhounek, který loni po dvanácti letech opustil křeslo hejtmana, končí i jako poslanec.

