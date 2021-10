Toto řešení by podle mínění radnice mohlo řidičům průjezd hlavním tahem Praha - Brno poněkud usnadnit. „Plánuje se to, ale žádné konkrétní další kroky jsme zatím nepodnikli,“ nastínila současný stav jednání Lucie Málková.

Město má v plánu zklidnit dopravu v centru i jiným způsobem. Ve spolupráci s Krajem Vysočina by chtělo vyměnit křižovatky řízené semafory za kruhové objezdy. „Zamýšleli jsme se nad tím, co dělat, abychom alespoň trochu dopravě odlehčili. Po konzultacích s dopravními inženýry jsme došli k názoru, že kombinace okružních křižovatek může zajistit větší plynulost dopravy,“ poznamenal Alexandros Kaminaras.

Rekonstrukce mostu v Třebíčské ulici si vyžádala čtyřměsíční uzavírku hlavního tahu z Třebíče do centra. Stavební práce budou ukončeny 31. října. „Stavba běží tak, jak má. A nic nenasvědčuje tomu, že by tento termín neměl platit," vzkázal netrpělivým řidičům velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Silnice ve směru na Třebíč je kvůli opravě mostu dočasně uzavřená, takže největší nápor je v současnosti na tahu Praha – Brno. Situaci tam po určitou dobu zklidnilo vypnutí semaforů. V tu chvíli se řidiči museli řídit pouze dopravními značkami a nebyli nuceni zastavovat na červenou. Šlo ovšem pouze o krátkodobou záležitost. Na křižovatce Vrchovecká měly totiž semafory po čtyři dny poruchu, proto se město rozhodlo vypnout světelné zařízení i na další křižovatce. „Ukázalo se, že to dopravě pomohlo a kolony z centra zmizely. Na druhé straně se zase doprava od Třebíče zpomalila, řidiči nemohli vjet na silnici v centru,“ konstatovala Lucie Málková.

Nejhorší situace nastává ráno před osmou hodinou, kdy vozí rodiče děti do škol a školek a odpoledne okolo druhé a třetí. Ten, kdo nestojí v koloně na hlavním tahu, čeká pro změnu na křižovatce a nemůže odbočit či projet na protější silnici. „Dopravní problémy mají dvě základní příčiny. Sešla se totiž velká oprava mostu na Třebíčské ulici s opravou kanalizace na Oslavické. Druhou příčinou je fakt, se kterým nikdo nic neudělá. Velké Meziříčí má pouze dva hlavní tahy: průjezd Praha – Brno a směr na Třebíč. Pokud je jeden z těchto dvou tahů uzavřen, všichni musí po tom druhém,“ vysvětlila mluvčí velkomeziříčské radnice Lucie Málková.

„Je to jen pro silné nervy. Zvlášť, když už na vás někdo někde čeká a vy se kvůli koloně nemůžete hnout z místa,“ dodává.

