Očkování se skládá ze tří dávek, pak se pravidelně přeočkovává po třech, anebo po pěti letech - podle věku očkovaného. Vakcínu za úplatu poskytují praktičtí lékaři, případně specializovaná zařízení.

„Základní očkování se skládá ze tří injekcí. Důležité je dodržet časový rozestup mezi první a druhou dávkou. Druhá dávka se aplikuje za jeden až tři měsíce po dávce první, třetí dávka pak za 5 – 12 měsíců od druhé. Ochrana nastupuje asi za 14 dní po druhé dávce. Po třetí dávce přetrvává ochrana tři roky. Pro zachování obranyschopnosti je důležité, aby docházelo k pravidelnému přeočkování jednou dávkou po třech až pěti letech,“ upřesnila Tamara Pecková, mluvčí novoměstské nemocnice, kde očkování zajišťuje ambulance očkování a cestovní medicíny.

Klíšťová encefalitida se nejčastěji se projeví do tří týdnů po nákaze a obvykle vypadá jako lehká chřipka. Nemocný je malátný, má teplotu, trpí nechutenstvím, bolestí hlavy či kloubů. Příznaky po několika dnech odezní. Další fáze nemoci je doprovázena vysokými horečkami, bolestmi hlavy, zatuhnutím šíje, poruchami orientace a paměti a neobejde se bez hospitalizace pacienta. Některý nemocný může skončit doživotně upoutaný na invalidní vozík, výjimkou není ani ohluchnutí, chronické bolesti hlavy, obrny horních končetin, poruchy spánku či deprese.

Dodala, že v nemocnici zájemci vakcínu pořídí asi za 800 korun, přičemž aplikace injekce vyjde na 70 korun. Na nadstandardní očkování některé zdravotní pojišťovny přispívají.

Ačkoliv chladné měsíce jsou pro očkování proti onemocnění, které může postiženému způsobit invaliditu a někdy i přivodit smrt, nejvhodnější, protože klíšťata se v přírodě nevyskytují a lidé se tak mezi první a druhou dávkou nemají možnost s virem setkat, existuje i zrychlené očkovací schéma. To se v případě potřeby provádí po celý rok. Druhá dávka se při něm aplikuje po dvou týdnech po první a třetí od pěti měsíců do roku po druhé injekci.

Vysočina řadu let v rámci republiky patří k regionům s největším počtem nakažených. To je dáno i existencí takzvaných přírodních ohnisek nákazy, kupříkladu na Žďársku. „Ve žďárském okrese jsou ohniska dvě, a to na Bystřicku podél řeky Svratky a v okolí přehrady ve Víru směrem na Brněnsko a na Velkomeziříčsku kolem řek Oslavy a Balinky,“ přiblížila vedoucí epidemiologie územního pracoviště Krajské hygienické stanice ve Žďáře nad Sázavou Renée Mašová.