/FOTO, VIDEO/ Vůně a chutě z celého světa na jednom místě ve Žďáře nad Sázavou. Tak v sobotu okolo poledne vypadalo náměstí Republiky, kde si návštěvníci dosyta užívali všemožná jídla na zimním futrování. Lidé na akci ochutnali jak tradiční české pokrmy, tak hamburgery nebo speciality z Asie či Jamajky.

Podívejte se, jak vypadalo zimní futrování ve Žďáře nad Sázavou. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Právě jídlo z jamajského ostrova bylo pro mnohé tím největším lákadlem. Tancem, zpěvem i úsměvem na něj totiž dobromyslně lákal Clyde Porter. Překážkou nebylo ani to, že na návštěvníky mluvil anglicky. Hladoví se s ním totiž dorozumívali rukama nohama, aby na talíř dostali přesně to, na co měli chuť.

„Máme tu polévky, plněné kapsy nebo maso. Všechno jsou jamajské speciality. A nejvíc vedou krevety. Ty jsou tady tím nejlepším,“ chlubí se kuchař s úsměvem.

Za pravdu mu dává Libor Klíma, který si jídlo s přítelkyní vyzkoušel. „Chceme toho ochutnat co nejvíc, proto si všechno dáváme napůl. Jenže všechny stánky určitě neobejdeme. Jamajské krevety byly sice vynikající, jenže taky pěkně drahé. Zaplatili jsme za ně skoro tři stovky. Za to bychom skoro mohli mít v restauraci jídlo pro dva. Ale při takové akci člověk nesmí peníze přepočítávat. Jinak si ty bohaté chutě neužije,“ míní Klíma.

U řeznictví vedly jitrnice

Kdo chtěl, mohl si ve Žďáře vyzkoušet i tradičnější a více domácí jídla. Taková nabízelo v pojízdném stánku řeznictví Havlíček.

Tam u lidí nejvíce vedla jitrnice spolu s jelity. „Ať už jedeme kamkoli, tak tohle bývá favorit vždycky. Lidé si to totiž ne vždycky sní rovnou na místě. Často si to berou domů, aby si to dali později. Zájem je i o čabajky nebo klobásy,“ vyjmenovává Tomáš Havlíček.

Ten si kromě zájmu lidí pochvaloval i počasí. „Hezky svítí slunko a neprší. Je to skoro jarní počasí, ne zimní. Možná i proto je zaplněné celé náměstí,“ dodává.

Podobně to vidí i další stánkaři. Někteří přijeli na Vysočinu až z Prahy. „Začali jsme prodávat v deset dopoledne. A už tehdy byl zájem velký. Kolem poledne se to jen a jen zvedá. Je to pro nás první letošní festival jídla, takže v nabídce ještě nemáme úplně všechno. Teprve se sezóna rozjíždí a nedokázali bychom ty ingredience spotřebovat. Ale teď jde na odbyt všechno, kam si člověk může dát kečup. Může si jen vybírat,“ popisuje Marek za rychlé občerstvení Langoš King.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Celkem bylo na žďárském zimním futrování osmnáct stánků. K hodování postupně hrály folklorní soubor Vysočan Hlinsko, hudební skupina Marien z Pardubic a bluegrassové duo Ralph Schut a Radek Vaňkát.