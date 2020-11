„Já přikrmuji ptáky každý rok. Je to nádhera, když se slítnou na krmítko a snaží se urvat si pro sebe co nejvíce. Bavíme se při tom celá rodina,“ usmála se Kateřina Sobotková z Nového Města na Moravě.

Se zimním přikrmováním se má podle ornitologů začít v listopadu. A pokračovat až do března. Krmítko by mělo být umístěné tak, aby byli opeřenci chráněni před predátory. A taky aby ptačí „prostřený stůl“ byl chráněný před sněhem a deštěm.

Krmit se dá lecčím. Lze zakoupit už namíchané směsi a lojové koule. „My kupujeme slunečnici. Osvědčila se nám, slítají se k nám na krmítko celá hejna zvonků, vrabců nebo sýkorek. A nepohrdnou jí třeba ani ostatní ptáci,“ řekla Kateřina Sobotková.

Co ale na krmítko rozhodně nepatří, to jsou zbytky z kuchyně. Těstoviny, pečivo, slané, kořeněné a uzené výrobky nebo přepálený tuk by ptákům mohly způsobit značné zažívací potíže.