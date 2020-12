Až půl milionu korun dají do přípravy zimní údržby v Přibyslavi. „Nakoupili jsme vlastní techniku. Máme své zaměstnance. Nechceme být nezávislí na cizích firmách,“ vysvětlil starosta Martin Kamarád.

Radnice koupila i speciální chodníkový traktor s čelní radlicí. „Sůl k posypu používáme jenom vzácně, tam kde je silná ledovka. Jinak sypeme štěrk," dodal starosta. Podle Jany Lašťovičkové z Přibyslavska si město úklid sněhu ulehčuje. "Na některé chodníky pověsí cedulku, že se v zimě neudržují," postěžovala si paní Jana.

Podle starosty Kamaráda se to děje hlavně tam, kde jsou dva chodníky proti sobě. „Když u jednoho chodníku uklidíte sníh, logicky ho musíte někam vyhrnout. Jediné místo je chodník protější,“ vysvětlil starosta Kamarád.

Krajskému městu Jihlava se zimní údržba prodraží každý rok. Aktuálně jdou do zimní údržby celkem přes čtyři miliony korun.

Jak kolísaly ceny zimní údržby krajské město Jihlava



zima 2012/13 - 10. 948 036 Kč

zima 2013/14 - 4. 877 906 Kč

zima 2014/15 - 6. 067 466 Kč

zima 2015/16 - 5. 393 431 Kč

zima 2016/17 - 7. 880 000 Kč

zima 2017/18 - 7. 835 011 Kč

zima 2018/19 - 8. 939 693 Kč

zima 2019/20 - 4. 419 652 Kč

Úklid komunikací a chodníků zajišťují Služby města Jihlavy. „V současné době máme ve skladech 1070 tun soli. Dále 480 tun písku, 100 tun drti. Sůl a písek a drť skladujeme v autoparku Pístov, solanka je odebírána ze zásob Krajské správy a údržby silnic Jihlava a Velký Beranov,“ informoval mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.

Jak dodal, město Jihlava vyčlenilo prozatím na zimní údržbu jen místních komunikací do konce tohoto roku 1 milion korun na silnice a 600 tisíc korun na chodníky.

Havlíčkův Brod věnuje do zimní údržby zhruba 6,9 milionu korun. V průměru sedm až osm milionů korun dají podle mluvčí radnice Irini Martakidisové do zimní údržby v Třebíči. Město má na webových stránkách podrobný plán. Třebíč se dělí na dvě části sever a jih.

Pomyslnou hranicí je řeka Jihlava. Úklid komunikací a chodníků zajišťují na základě smlouvy dvě firmy. Letos poprvé zabezpečuje zimní údržbu ve Žďáře nad Sázavou akciová společnost v majetku města.

Žďár dá do zimní údržba 4,5 milionu. „Je to práce náročná a nevděčná,“ konstatoval ředitel společnosti Jan Liška s tím, že není v silách zaměstnanců technických služeb uklízet v době sněhové kalamity všechny chodníky najednou, jak by si chodci představovali. Zimní údržbu komunikací v Pelhřimově zajišťují Technické služby města Pelhřimova. „Do zimní údržby investuje město asi dva miliony,“ sdělil starosta Pelhřimova Ladislav Med.