Memoriál Františka Proseckého se od letoška musí obejít bez svého zakladatele a největšího srdcaře. František Prosecký, sběratel veteránů a provozovatel motoristického muzea v Bystřici nad Pernštejnem, zemřel 14. března ve věku třiašedesát let.

František Prosecký zemřel 14. března 2023, bylo mu třiašedesát let. | Foto: Deník

Jeho největší láskou byla auta značky Tatra. Důvěrně znal všechny exponáty vystavené ve svém muzeu, každý z nich měl svůj vlastní příběh. Tyto příběhy František Prosecký kterémukoliv návštěvníkovi rád vykládal, těšil ho zájem ostatních.

„Třeba červenou hasičskou Tatru 43, kterou v muzeu máme, nazýváme Josefka. Jméno má po bývalém majiteli. Třicet let jsem ho uháněl, aby mi to auto prodal. Přijel jsem mu nabídnout i hotové peníze, ale odmítl. No a dva roky nato najednou zazvonil telefon a on mi volal, že je veterán k mání. Já už jsem na něj bohužel peníze neměl. Majitel auta mi ale řekl, že to nevadí, že mi ho dává zdarma,“ popsal před pár lety v rozhovoru pro Deník dlouholetou cestu Tatry 43 od původního majitele mezi exponáty muzea František Prosecký.

VIDEO: František je borec, chválí organizátora bystřického srazu veteránů lidé

Většina jeho příběhů byla veselá. Například ta o vystaveném pohřebním voze, kterému neřekl nikdo jinak než pojebák. „Vůz pochází ze Sněžného. Člověk, který jezdil s tímto pohřebním autem, měl jednou přijet na nějakou hasičskou brigádu, kde potřebovali něco odvézt. Ale on se zdržel a tak zavolal domů, ať hasičům vyřídí, že začátek brigády nestihne, ale že přijede později už přímo s pohřebákem. Maminka tam poslala malého syna a ten sdělil hasičům: „Tatynek se omlouvá, pijede pozdějc a pijede hned pojebákem“. Od té doby autu už nikdo jinak neřekl,“ vyprávěl s úsměvem na rtech František Prosecký.

Vyučený malíř-natěrač nebyl nikdy na slovo skoupý. Rád si popovídal s každým, kdo sdílel jeho náklonnost ke všemu, co vonělo benzínem a mělo už svá nejlepší léta dávno za sebou. Své veterány opečovával s pravou otcovskou láskou. Byl na ně hrdý a taky měl být na co. „Jeho muzeum bylo a je výjimečné. A jeho nadšení bylo nakažlivé. Byl jsem se tam podívat několikrát a nenechal jsem si ujít ani každoroční memoriál na bystřickém náměstí. Věřím, že v tom jeho potomci a přátelé budou pokračovat. František Prosecký se už za svého života stal legendou. Všichni na něj budeme vzpomínat jen v dobrém,“ nechal se slyšet jeden z obdivovatelů sběratele veteránů Jiří Janeček.

Poslední rozloučení s Františkem Proseckým se bude konat v sobotu 25. března ve 14 hodin před Městským muzeem v Bystřici nad Pernštejnem.