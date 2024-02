Zemědělci protestovali ve Velkém Meziříčí. Za traktory vznikly kolony

Na protestní jízdu vyjela ve čtvrtek dvaadvacátého února před polednem skoro dvacítka zemědělců z Jabloňova směrem na Velké Meziříčí. Hospodáři chtějí akcí upozornit na problémy s evropskou byrokracií. Na Žďársku se jich zapojilo okolo šedesáti na pěti různých trasách. Za traktory s vleky vznikaly na silnicích kolony. Na protesty se můžete podívat také v galerii.

Protesty zemědělců ve Velkém Meziříčí. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Požadavky a smysl akce vysvětlil zemědělec Josef Dvořák.

"Chceme, aby se hlavně omezila byrokracie, která nás dusí. Narůstá pak zbytečně úřednický aparát a my trávíme práci dokumentací. Nemá to smysl, když se dovážené potraviny nekontrolují stejně jako my. Měly by být nastavené spravedlivé podmínky pro velké, střední i malé zemědělce," uvedl Josef Dvořák.

Ten ještě dodal, že protestní jízdou zemědělci nechtějí štvát řidiče. "Nechceme, aby se někomu něco stalo. Budeme se snažit dodržovat rozestupy a nebudeme nikoho omezovat," ujistil.

Protesty přesto zkomplikovaly dopravu a za zemědělskými stroji vznikaly kolony. To rozčilovalo Karla Krejčího.

"Jedu domů směrem od Brna. A traktory potkám znovu u Velkého Meziříčí. Ještě že už s jízdou končím, natankuji a nikoho dalšího snad nepotkám. Byla to pro mě komplikace, nabral jsem zpoždění," přiblížil řidič svůj pohled.