Při setkání s tamními obyvateli neopomněl poděkovat na hlasy, neboť v Kadolci pro něj v druhém kole prezidentských voleb hlasovalo přes devadesát procent voličů. Taktéž ocenil způsob, jakým místní lidé kandidovali do komunálních voleb – každý šel sám za sebe.

„Normální kandidátky jsou založeny na principu ‚když chceš cibuli, kup si i mrkev‘. To znamená, že máte kandidátku třiceti padesáti lidí, podle toho, o co jde, a většinu z nich vůbec neznáte. Pak je tam lídr - někdy je ten lídr zvolen, jindy ho překroužkují, ale v každém případě jsou politici, že i když jsou zvoleni, tak se schovávají za tím lídrem a jsou neviditelní. Právě proto blahopřeji k vašim inovacím a budu je podporovat, aby se to stalo pravidlem i při jiných typech voleb,“ konstatoval Miloš Zeman.

Obyvatelé Kadolce i okolních obcí měli ještě řadu dalších otázek na hlavu státu, takže na přetřes přišly i demonstrace v Praze, dále také přítomné zajímal Babiš, Ráth, kůrovec či starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (ČSSD) coby možný nový ministr kultury. „Já se chci ještě na toto téma sejít s panem předsedou Hamáčkem. Mluvil jsem s panem Šmardou, který je místopředsedou ČSSD, a teprve až budou absolvována všechna jednání, budu moci na tuto otázku odpovědět,“ vyjádřil se prezident.