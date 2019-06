Při setkání s obyvateli města na náměstí, kde padaly různé otázky týkající se aktuální politické situace, ale i problémů, jež trápí místní, se objevili nejenom příznivci současné hlavy státu, ale i odpůrci, takže nechyběla atrapa červených trenýrek a transparent Bystřická kavárna či cedule Stydíme se za vás.

„Pane Zemane, tvrdíte, jak máte vždycky silný mandát díky přímé volbě, a současně tvrdíte, a teď cituji: „Třetina obyvatel této země je slabá duchem, každý sedmý občan je debilní, dementní nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. Opravdu při této konstelaci považujete svůj mandát za silný?“ otázal se kupříkladu vedoucí bystřického informačního centra a spisovatel Hynek Jurman.

„To je široce rozšířený omyl, protože to, co jste citoval, je článek našeho významného psychiatra, který se jmenuje Cyril Höschl, a byl publikován již začátkem 90. let. Je pravda, že jsem ho několikrát spíše s humorem citoval, v některých případech si ovšem myslím, že Cyril Höschl měl pravdu,“ vyjádřil se Miloš Zeman.

Řeč přišla mimo jiné i na aktuální protivládní protesty, neboť lidi přítomné na Masarykově náměstí zajímal prezidentův názor. „V demokratické společnosti se vlády mění nikoliv demonstracemi, ale volbami. Já jsem končil před téměř třiceti lety na Letenské pláni slovy ‚chceme svobodné volby‘. Svobodné volby dneska máme, a demonstrovat proti jejich výsledkům je nedemokratické,“ doplnil Miloš Zeman.