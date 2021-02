Jinde jsou o něco opatrnější. „Myslíte, že do toho hejtmani nebo vláda ještě nehodí vidle?“ odpověděl na otázku, zda počítají s pondělním spuštěním provozu, Jiří Pálka z Fajtova kopce na Žďársku.

„Pokud budeme moci otevřít a nebudeme z toho mít žádné postihy, tak bychom otevřeli. V tuto chvíli ale nemohu jasně říct, že ano,“ dodal.

Na otevření se připravují také na Harusově kopci u Nového Města na Moravě. I tam si ale myslí, že opatrnost je stále na místě. „Pokud nám to legislativa umožní, tak otevřeme v pondělí nebo v úterý. O víkendu všechno připravíme. Pak uvidíme,“ řekl správce sjezdovky na Harusově kopci Karel Klapač.

Podívejte, jak se s vládním opatřením poprali na Čeřínku

Také na Křemešníku a v Lukách nad Jihlavou se chystají opožděně začít sezonu. „Jestliže nám v tom nebude nic bránit, rádi bychom obě sjezdovky spustili. Ještě jsou před námi ale tři dny, které to mohou změnit,“ nechala se slyšet Magda Vaňková, majitelka sjezdovek v Křemešníku a v Lukách nad Jihlavou, které připadají dosavadní vládní nařízení poněkud nesmyslná.

„Nedává mi smysl to, že jsou sjezdovky zavřené, ale lidé na nich neorganizovaně sáňkují a bobují. To nikoho nezajímá. Ale aby spustili skiareály, kde jsou turnikety, a kde se dodržují rozestupy už jen tím, že má každý na nohách lyže nebo snowboard, to ne,“ posteskla si Magda Vaňková.