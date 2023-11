Zelená hora se brzy rozsvítí v plné kráse. Vnější a vnitřní okruh na památce Unesco ve Žďáře nad Sázavou už je nasvícený. Dělníkům zbývá dodělat jen osvětlení ambitů. Práce budou pokračovat až do konce roku. V poutním kostele svatého Jana Nepomuckého se zároveň připravují na blížící se Vánoce.

Zelená hora se brzy rozsvítí v plné kráse. Návštěvníci se také mohou těšit na tradiční betlém. | Foto: Deník/Martina Lorencová

Kastelán Ondřej Vobejda přiblížil, že se návštěvníci mohou těšit na tradiční betlém. „Lidé ho uvidí od šestadvacátého prosince do Silvestra. Chceme udržet tradici. Betlém bude přístupný mezi jedenáctou a čtvrtou hodinou odpoledne. S jeho výstavbou však začneme ještě dříve. Mělo by to být už třiadvacátého,“ předeslal vánoční plány. Žďárský betlém na Zelené hoře je vyřezávaný a jsou v něm desítky figurek z lipového dřeva.

Na Zelenou horu přibude také křížová cesta. Podle kastelána není ještě jisté, jestli se zastavení podaří nainstalovat do konce roku. „Konkrétní datum ještě nemáme. Buď to stihneme letos, nebo nejpozději v příštím roce na jaře. Výroba jednotlivých zastaveních není problém. Bude záležet na ostatních pracích na památce. Je totiž potřeba ještě udělat hodně práce a je to náročné. Ale plánujeme s tím pokračovat i přes zimu,“ uzavřel kastelán.