Řešení tohoto problému už je, zdá se, na dohled. Město připravuje ve spolupráci s církví, která památku vlastní, nové informační centrum. Prvním krokem je vyhlášení architektonické soutěže. „Zelené hoře dlouhodobě chybí základní infrastruktura pro návštěvníky a personál. Kostel je významnou památkou, má unikátní polohu a zasadit turistické centrum do krajiny bude mimořádná výzva pro architekty. Cesta skrz architektonickou soutěž je také podmínkou Národního památkového ústavu a ministerstva kultury,“ vysvětlil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Architektonická soutěž nebude zadarmo. Její organizace, ceny soutěžícím a odměny porotců vyjdou na půl milionu korun. O náklady se podělí město, které na tento účel dá tři sta tisíc korun a římskokatolická farnost, která přidá sto tisíc korun. Zbytek, sto tisíc korun, uhradí krajská dotace.

Návrhy soutěžících architektů bude odborná porota shromažďovat do konce září. „Do konce roku bude známý architekt nejlepšího projektu,“ doplnil Martin Mrkos.

V novém informačním centru by nemělo chybět zázemí pro personál, sklad na suvenýry, technická místnost a návštěvnické prostory. „Mělo by tam být i zázemí pro občerstvení i hygienické zázemí. Zastavěná plocha bude pět set metrů čtverečních a předpokládané náklady, které by šly za biskupstvím brněnským, jsou dvacet milionů korun,“ doplnil Martin Mrkos.

Město by se pak postaralo o parkoviště a dopravní infrastrukturu. V tomto případě jsou předpokládané náklady vyčísleny na patnáct milionů korun.

Místo, kde má nové informační centrum vyrůst, už je dané. Bude vystavěno na městském pozemku. „U odbočky ze Sychrovy na Vejmluvovu ulici,“ upřesnil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Projekt, který vzejde z architektonické soutěže, bude ale jen malým krůčkem k realizaci stavby. „Projektem to zatím skončí. Teď opravujeme kostel svatého Jana Nepomuckého v objemu několika desítek milionů korun. A nejsme schopni zároveň cokoliv stavět. Je to hudba budoucnosti, stavba určitě nezačne příští rok,“ potvrdil farář ze zámecké farnosti Vladimír Vojtěch Záleský.

„Bude to běh na delší trať. Projekt je vstupenkou pro to, aby se v budoucnu mohlo požádat například o peníze z evropských fondů. Vlastní realizace je otázka let,“ přidal se Martin Mrkos.