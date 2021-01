„Před pěti lety jsme museli pozastavit činnost ve škole. Chodilo tam už jen sedm dětí, což se nevyplatilo,“ potvrdila starostka Heřmanova Pavla Chadimová.

Obec s dvěma sty obyvateli hospodaří s dvoumilionovým rozpočtem. Kdyby měla dát půl milionu do školy, nezbylo by už na další. Škola byla tedy zrušena a žáci začali dojíždět jinam. Část do Osové Bítýšky, část do Křižanova.

Zdroj: Deník

S prázdnou budovou si ale místní dokázali poradit. Přišli s nápadem změnit základní školu v komunitní. Dostala název Heřmánek. „Je to obdoba lidové školy umění. A musím říct, že to funguje přímo neskutečně. Učí tam místní obyvatelé i nadšenci ze širokého okolí,“ vyjádřila se heřmanovská starostka.

Do zájmových kroužků se mohou hlásit děti i dospělí. V komunitní škole se mohou naučit hrát na klavír, zpívat ve sboru, skamarádit se s počítačem a zažít spoustu dalších aktivit. „Dospělí chodili nejvíce na angličtinu. Hodiny se platí, peníze používáme na plat lektorek. A provoz budovy dotuje obec,“ vysvětlila Pavla Chadimová.

Jedním z oblíbených kroužků je také taneční kroužek s pompony. „Děti si to hrozně užívají. A nejen to. Do kroužků jednu dobu chodilo okolo sedmdesáti zájemců. Nejsou to jen místní, ale i lidé z okolí,“ poznamenala heřmanovská starostka.

Komunitní škola v Heřmanově funguje prakticky po celý rok. „O prázdninách je tam tábor. Vystřídá se tam v jednotlivých turnusech okolo padesáti dětí. Mají program od rána do odpoledne. A my jim zařídíme svačiny a obědy,“ popsala prázdninovou činnost komunitní školy Pavla Chadimová.

V poslední době v Heřmanově a jeho bezprostředním okolí opět přibývá dětí školou povinných. A rodiče by je zase rádi viděli učit se v místní škole. „Přicházejí za mnou s prosbou, jestli by nebylo možné školu znovu otevřít. Začínáme o tom uvažovat, že se škola vrátí původnímu účelu. Komunitní škola by tam určitě taky zůstala. Vyučování bude dopoledne a kroužky odpoledne,“ prozradila starostka.