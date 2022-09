Ninja je specifický sport založený na zdolávání překážek na krátké trati a je divácky atraktivní. „Je to hodně o síle, dynamice, koordinaci a balancu. Překonáváte různé obtížné překážky za co nejkratší dobu. Trať nebývá předem známá a až v den soutěže závodníci vidí překážky,“ popisuje sport Badalíková.

Cyklisté v lesích plaší zvěř a ničí terén. Na Žďársku je prosí o ohleduplnost

Je to nejen o čase, ale také o tom, kdo dráhu zvládne pokořit až do konce.Sport pochází z Japonska. Do povědomí se dostal a popularitu získal díky televizní soutěži Ninja Warrior. „Ninja Warrior je velká show. Určitě bych se soutěže chtěla zúčastnit, dostala jsem pozvání do německého warrioru, tak to nyní budeme řešit. Snad to vyjde,“ doufá Badalíková.

Konec kariéry a začátek nové

Sport provozuje teprve druhým rokem. „Jsem bývalá reprezentantka ve snowboardingu, ke sportu jsem měla vždy blízko. Když jsem pak ukončila kariéru kvůli úrazu kolene, na internetu mě zaujala reklama na extrémní překážkové běhy neboli OCR. Tím jsem se dostala blíže k překážkám. Postupně s přibývajícími závody OCR mě to více táhlo k těžším překážkám, hledala jsem stále obtížnější, až jsem se dostala k ninja,“ prozradila začátky sportovkyně.

Zdroj: poskytla Lucie Badalíková

Tento sport je pro Českou republiku stále velmi nový. „Zatím se to zde vyvíjí v malých krůčcích. Já mám štěstí, že v Brně je ninja komunita. Máme i prostory, které jsou přímo uzpůsobené pro ninju a tam je okolo patnácti lidí, kteří se průběžně schází na tréninky. Myslím, že po celé republice se tomu věnuje třeba do třiceti závodníků. Z těch aktivnějších třeba i do deseti. Jsou to ti co jezdí na závody do zahraničí,“ uvedla Badalíková. Dodává také, že doufá, že sport v Česku zaujme do budoucna více lidí.

Téma voleb v Novém Město na Moravě: starostovy dvě židle a vize

Komunita v Brně proto pořádá tréninky pro zájemce. „Trénujeme nové zájemce a máme také kurzy pro děti. Novinkou je, že blízko Nového Města na Moravě budeme pro děti v brzké době také otevírat menší kroužek,“ prozradila plány sportovkyně.

Na závody jezdí nejraději do Polska, nejvíce ji však těší, jak je sport oblíbený v Americe. „Amerika je v ninja sportu od ostatních na míle daleko. Mají celoročně tři velké ligy. Každý víkend mají možnost závodů a skvělé podmínky kde trénovat. My musíme sledovat jejich videa a trendy abychom jim stačili,“ popisuje Badalíková.

Mistrovství světa v Americe

Mistrovství světa se konalo v Americe v Severní Karolíně ve městě Greensboro. „Soutěžilo se v několika dovednostních disciplínách a na ninja dráze, která byla rozdělená celkem na tři části. Do každé postupovalo jenněkolik nejlepších závodníků z předchozí části," říká Badalíková.

Na sportu má nejradši přátelskou komunitu. „Na ninja sportu se mi líbí komunita a soudržnost mezi závodníky. Každý tam každého podporuje v překonání trati. Říkáme Beat the course – to znamená zničit trať. Děti jsou také vedené k soudržnosti a kamarádství aby si to navzájem přály. Byli jsme nedávno například na závodech v Polsku, začalo pršet a hrozilo že se závody zruší. Všichni soutěžící si vzali hadry a trať začali vytírat a připravovat aby se mohlo jít soutěžit. Jsme opravdu semknutí,“ sdělila Badalíková.

Mimo sport, který je jejím koníčkem se Lucie Badalíková věnuje marketingu. „Pracuji v marketingu, částečně na home office. Zaměstnavatel mi vychází vstříc. V tomto oboru je flexibilita práce už snad standard. Byla jsem tři týdny v Americe a nebyl to problém. Živit se ninjou by bylo krásné, ale v Česku asi zatím není možnost aby se našli takoví sponzoři jako v Americe,“ zmínila Badalíková.

Přesun do Ameriky se smíchem odmítá.