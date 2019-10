„Na dvoudenním semináři bude přednášet primář našeho dětského a novorozeneckého oddělení Martin Chalupský a lékaři z novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci Anna Baštan a Vojtěch Bodnár,“ upřesnila mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

„Na seminář připravuji tři témata. První je o vrozených srdečních vadách, další o arytmiích v novorozeneckém věku a poslední přednáškou bude péče o novorozence v naší porodnici od narození do propuštění,“ přiblížil primář Martin Chalupský. „Jsem zvědavý, na jaké úrovni je pediatrie a dětská kardiologie na Ukrajině a rád se potkám i s kolegy z Fakultní nemocnice Olomouc. Věřím, že to bude i pro mě velice cenná zkušenost,“ dodal Chalupský.

Zda by byla ochotna stát se partnerem projektu House of Europe, nemocnici oslovilo České centrum. „Nabídku jsme přijali. Společně s naší nemocnicí své zkušenosti budou ukrajinským zdravotníkům a lidem z vedení některých ukrajinských nemocnic předávat také kolegové z Fakultní nemocnice Olomouc. Velice si takové nabídky vážíme, bude to přínos i pro nás, nejen pro ukrajinské zdravotníky,“ vyjádřila se ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Projekt House of Europe byl iniciován Evropskou komisí právě na podporu rozvoje Ukrajiny. „Má za cíl rozvíjet oblasti kultury a kreativních průmyslů, vzdělávání, práci s mladými, práci s médii a úroveň zdravotnictví. Na projektu přímo v Kyjevě spolupracují Goethe institut, British Council, Francouzský institut a Česká centra. Ta mají na starost pořádání stáží pro ukrajinský zdravotní personál a management ve zdravotnických zařízeních v ČR i odborných seminářů na Ukrajině. V rámci stáží pro zdravotnický personál se chceme zaměřit zejména na fyzioterapii, rehabilitaci, ergoterapii a neonatologii, okrajově také gynekologii a porodnictví,“ přiblížila Ráchel Hengalová, koordinátorka úseku kulturní diplomacie a Czech Centres Network.