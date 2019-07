„Tu první jsem začala psát pro svou vnučku Rozárku, dnes už jí je jedenáct let. Často jsem jí, když byla malá, četla, a když jsem pak byla unavená, tak jsem jí vypravovala. Až později mě napadlo, že příběhy, které si vymýšlím, bych mohla napsat,“ popovídala o svých spisovatelských začátcích Zdeňka Šiborová.

Protože je sama milovnicí přírody, byly také její pohádkové příběhy hlavně o zvířátkách. „První knížka, Pohádky pro Rozárku, byla o kocourkovi. Pak jsem ještě napsala další Pohádky pro Rozárku o fence Bobě. Obě knížky jsem vydala vlastním nákladem. Vyšlo to na nehorázné peníze,“ posteskla si Zdeňka Šiborová.

Následující knížka spisovatelky pohádkových příběhů byla už psaná na zakázku. „Potkala jsem Romana Šustáčka ze společnosti PROAGRO Radešínská Svratka a on mě požádal, abych napsala pohádku o kravičce Bertě. Věděl, že pohádky píšu. A myslel si, že se to stihne za dva měsíce, tedy do doby, kdy měla být v Radešínské Svratce výstava strakatého skotu. Vyvedla jsem ho tehdy z omylu, že to trvá tak rok než spatří knížka světlo světa. Nakonec to trvalo sedm měsíců,“ usmála se Zdeňka Šiborová.

Ke spolupráci s touto knížkou byla přizvána i nová ilustrátorka Petra Tatíčková z Blažkova. Její obrázky spisovatelku natolik nadchly, že už se spolupráce s ní už nevzdala a využila jejích malířských schopností i ve svých dalších publikacích. „Ona ilustruje přesně tak, jak jsem si to vždycky představovala,“ poznamenala autorka pohádkových knížek.

Pohádka o kravičce Bertě a její strakaté cestě za slávou měla takový úspěch, že se dočkala dvou dalších dotisků. A přeložena byla i do slovenštiny.

Hned po ní přišly na řadu příběhy z včelích úlů. „Knížka vyšla vloni a je o včelce Medušce. Je to vlastně první díl, který je o tom, co dělají včelky v úle. Ten druhý teprve vyjde a bude to vyprávění o tom, co včelka zažije venku v přírodě,“ prozradila Zdeňka Šiborová. Také Včelka Meduška se stala bestsellerem.

Zatím poslední pohádkovou knížkou Zdeňky Šiborové je Vodník Mokřálek a zlatá šupinka. „Začala jsem tuto knížku psát asi před pěti lety. Je to o vodníčkovi ze Sykovce,“ řekla spisovatelka.

Pohádkové knížky Zdeňky Šiborové lze zakoupit ve všech knihkupectvích. „Všechny, kromě Pohádek pro Rozárku, těch už mám jen posledních pár kusů. Schovávám je pro další vnoučata,“ usmála se Zdeňka Šiborová.