Bývalý starosta Žďáru nad Sázavou a nový krajský zastupitel Zdeněk Navrátil.Zdroj: se souhlasem STAN

Najdete pro tyto cíle podporu v koalici?

Cítím docela velkou příležitost pro tyto změny. Před osmi, devíti roky, když jsem vstupoval do komunální politiky, jsem ani netušil, že se někdy dostanu do pozice, kdy budu mít možnost do toho trochu mluvit a tyto myšlenky prosazovat. Cítím, že podpora koalice tady je, je to běh na delší trať, pomoci však mohou i drobná opatření. Ve Žďáře jsme rozjeli akci, kdy se snažíme bývalé obecní cesty, které byly propachtované zemědělcům, opět vracet svému účelu. Osazujeme je stromořadími a snažíme se krajinu vracet do původní podoby, jak tomu bylo před rozoráním mezí po roce 1950. Právě tahle aktivita by mohla ukázat jak na to.