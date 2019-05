Žďár nad Sázavou – Problémy s náborem nových zaměstnanců, především těch kvalifikovaných, pociťuje spousta firem. Žďárská společnost Žďas se rozhodla předávat informace o strojírenství nejen studentům a učňům, tedy svým výhledovým zaměstnancům, ale i mnohem mladším dětem.

„Pustili jsme se do rozvoje spolupráce se školami. Naše projekty si kladou za cíl zpopularizovat technické vzdělávání a zviditelnit Žďas v rámci celého regionu. A také přivést děti ze základních škol do technických škol, a následně v podobě technicky kvalifikovaných absolventů k nám. Začali jsme s projektem Mámo, táto, pojď si se mnou hrát. Jde o volnočasové aktivity, kdy děti chodí jednou za čtrnáct dní do dílen našeho učiliště, a my je seznamujeme s jednotlivými rukodělnými nebo technickými dovednostmi,“ vysvětlil personální ředitel firmy Žďas Petr Havelka.