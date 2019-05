„Já bydlím v Brně, ale pocházím z Nového Města na Moravě. Ve Žďase pracoval už můj dědeček a hrozně rád na to vzpomíná. Žďas pro něj vždycky byl srdeční záležitostí. A pokaždé, když je den otevřených dveří, tak nedá jinak a musíme se přijet podívat. Sám nám pak dělá průvodce,“ usmála se Aneta Zdražilová z Brna.

Strojírenská firma tentokrát návštěvníkům umožnila vstup do svých dvou stěžejních výrobních hal – metalurgie a strojírny. „V provozu strojírenské výroby bylo k vidění několik zbrusu nových strojů, kromě jiného horizontální vyvrtávačka, obráběcí centrum nebo karusel. V provozu metalurgie byly tradičně největším lákadlem ukázky práce na kovacím souboru. K vidění byly i atraktivní živé ukázky kalení oceli,“ popsala letošní nabídku Eva Málková z marketingového oddělení Žďasu.

„Já jsem si to opravdu užil. Byl jsem ve Žďase poprvé, přijel jsem na pozvání kamaráda, který tu pracuje. A musím se přiznat, že jsem byl ohromený. Pracuji v úplně jiném oboru a rozhodně nejsem technický typ, takže to pro mě bylo velmi poučné a zajímavé. Je to tu všechno gigantické, a je až neuvěřitelné, jak „malý človíček“ dokáže ovládat tak obrovské stroje a zařízení. Klobouk dolů,“ pomyslně smekl před zaměstnanci Žďasu Radim Klečka z Tišnova.

To ale nebylo ani zdaleka vše, co Den otevřených dveří Žďasu veřejnosti ukázal. Program byl daleko bohatější. „Pro děti byla letos nově připravena soutěž, k jejímuž úspěšnému vyřešení musely projít oběma výrobními halami. Mohly si zadovádět na skákacích hradech, vyzkoušet si simulátor formule, k vidění byla již tradičně expozice dopravních prostředků firmy Žďas a oblíbenou ukázku techniky si nejen pro nejmenší připravili firemní hasiči.

Celým dnem provázela návštěvníky živá hudba, na komunikacích v areálu jezdily kaipany a minimotorky, které přivezly partnerské střední školy. Unaveným nohám mohli návštěvníci nechat odpočinout při projížďce firemním vlakem, připraveny byly i stánky s občerstvením a stoly s lavičkami,“ uvedla další lákadla Eva Málková.

A předávala se také ocenění. Soutěžilo se o nejlepší lampičku, kterou vyráběli žáci v rámci technických kroužků a letošní maturanti dostávali zase ceny za nejlepší maturitní práce. „Autoři deseti nejlepších prací získali certifikát přijetí na strojírenskou fakultu Vysokého učení technického v Brně bez přijímacích zkoušek a tři nejlepší pak navíc obdrželi šek na pět, sedm a deset tisíc korun. A stejně jako loni se zvídavější návštěvníci zapojili do vědomostní soutěže na téma firma Žďas. První tři vylosovaní nakonec převzali z rukou generálního ředitele Pavla Cesneka zajímavé a hodnotné ceny,“ řekla Eva Málková.