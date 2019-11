V hlavních rolích nově nastudované divadelní hry se představí Tamara Pecková Homolová a Adam Šteidl. „Po představení Někdo to horké rád jsem si chtěl na chvíli odpočinout od učení textu, ale scénář inspektora se mi líbil, tak jsem se nakonec nechal přemluvit a na roli jsem kývl. Víc textu má ale rozhodně Tamara, ta prakticky neopustí jeviště, “ usmál se člen žďárského ochotnického souboru Adam Šteidl.

„Mé postavě – Alici, se pusa nezastaví, to je pravda. Navíc skáče z tématu na téma, takže se text učí hůř, ale postava mě baví moc. Je to obrovská fanynka detektivních filmů a seriálů, a když objeví v kanceláři mrtvolu svého šéfa, je vlastně při té hrůze štěstím bez sebe, že je svědek číslo jedna v případu vraždy. Děj nabídne spoustu zvratů a překvapivých situací. Doufáme, že se divákům bude líbit,“ doplnila jeho slova Tamara Pecková Homolová.

V dalších rolích diváci uvidí Danu Bučkovou, Nikolu Topinkovou, Alenu Stejskalovou, Václava Košťála, Víta Schafferhanse, Pavla Musila nebo dlouholeté opory souboru Marii Blažíčkovou a Jiřího Maruše. A malou roli v detektivním příběhu si střihne i sám režisér divadelního představení Martin Blažíček.

O garderobu se ochotníkům postarala dvorní autorka kostýmů žďárského divadelního spolku Miroslava Palečková. „Děj je zasazen do sedmdesátých let minulého století, to byla hodně divoká léta, ale tenhle příběh se odehrává v advokátní kanceláři, tak se musíme tomuto prostřední přizpůsobit,“ poznamenala Miroslava Palečková.

Zájemci si mohou vstupenky již předem zajistit v pokladně Domu kultury. Repríza nového titulu je naplánována na 12. prosince taktéž na 19. hodinu.