Jak hodnotíte zrušení poboček v Brodské a Sychrově ulici?

Hodnotím pozitivně, že stát chce Českou poštu zachránit a udělat z ní moderní organizaci. Chápu, že je transformace do 21. století potřeba. Respektuji, že nově má být pošta dostupná do tří kilometrů, nikoli dvou. Jenže taková kritéria nemusí odpovídat místním potřebám. Třeba zrušení pobočky v Brodské ulici obyvatelé Žďáru pocítí. To sídliště je hustě osídlené a žijí tam starší lidé.

Kdy jste se o rušení pošt dozvěděl?

Ráno z oficiální tiskové zprávy. Před tím s námi pošta nekomunikovala. Ve zprávě slibují, že se se starosty setkají. Předpokládám, že v následujících dnech a týdnech budu mít se zástupci pošty schůzku. Chci se od nich dozvědět, jak se kapacitně posílí hlavní pošta. Už teď tam totiž bývají dlouhé fronty. Doufám, že se její služby posílí.