Žádosti o dotaci mohou majitelé nemovitostí podávat v období od 11. října do 30. listopadu. „Do 11. února příštího roku bude o jednotlivých žádostech rozhodnuto,“ uzavřela Romana Bělohlávková.

To je dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí, aby žďárský Stalingrad zůstal i nadále Stalingradem. S domy ve stylu socialistického realismu. „Já si ale bohužel myslím, že neopravených domů už v sídlišti moc nezůstalo,“ posteskla si Lenka Kotoučková.

Žďár nad Sázavou hodlá letos rozdělit mezi majitele kulturních památek a architektonicky cenných staveb milion korun. „Pro rok 2022 byla předběžně schválena celková částka jeden milion korun s tím, že dotační program je vyhlašovaný v období od 11. října do 30. listopadu tohoto roku,“ potvrdila místostarostka Žďáru nad Sázavou Romana Bělohlávková.

/FOTO/ Styl socialistického realismu ze žďárské čtvrti Stalingrad pomalu mizí. Mohou za to opravy a zateplování tamních domů. „Je dobře, že hlavně v posledních letech, kdy je na obnovu sgrafit dotační titul, ho řada majitelů využila a fasády citlivě opravila. Dříve, když se peníze nepravidelně přidělovaly z rozpočtové rezervy, mnozí majitelé jednoduše dům nechali zateplit a původní sgrafita skončila pod novou fasádou, protože to pro ně bylo rychlejší a levnější,“ nastínila nedávnou praxi jedna z obyvatelek Stalingradu Lenka Kotoučková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.