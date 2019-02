Žďár nad Sázavou – Od otevření Family Pointu, místa přátelského rodině, které se nachází ve čtvrtém patře žďárské polikliniky, uplynuly již více než čtyři roky. A jenom za ten loňský toto kontaktní místo navštívilo a využilo jeho služeb přes sedmnáct set dospělých i dětských návštěvníků.

Služba nabízí možnost péče o děti v důstojném a přátelském prostředí, organizuje besedy a přednášky pro rodiče, tvořivé dílny pro celou rodinu nebo cvičení pro děti. Kontaktní pracovnice mohou rodičům zprostředkovat sociální, vztahové, výchovné nebo kariérní poradenství.

Ve Family Pointu mají rodiče k dispozici rovněž plně vybavenou místnost určenou k péči o děti. „Kojící maminky u nás mohou miminka v pohodlném křesle nakojit a k přebalení využít přebalovací pult. Starším dětem lze v mikrovlnné troubě ohřát stravu a nakrmit je v dětské židličce,“ vysvětlila kontaktní pracovnice Family Pointu Barbora Marinčová.

Rodiče s kočárky, kteří jsou u dětského lékaře v zadní budově polikliniky, mohou pro přepravu do hlavní budovy využít nájezd u vchodu na pohotovost. Místnost pro péči o děti je pomocí také pro maminky, které chodí s miminky na preventivní prohlídky k ortopedovi, odkud stačí vyjet výtahem pro kočárky jenom o patro výš.

Žďárský Family Point je zájemcům k dispozici každý všední den, a to od osmi hodin ráno do poledne a poté od třinácti do patnácti hodin.