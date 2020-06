„Bude to ve dvanáct hodin. Je to den narozenin pana továrníka Vladimíra Chládka, s nímž jsem instalaci babyboxu nakonec domluvil. Dovolil nám nainstalovat babybox na své továrně TOKOZ. Bude umístěný vpravo od hlavního vchodu, u okna v přízemí,“ potvrdil dobrou zprávu Ludvík Hess.

Pětiletá anabáze hledání vhodného místa pro umístění vyhřívané schránky na odložené děti je u konce. „Jsem ráda, že to dopadlo, sleduji to od prvopočátku. Jen jsem si myslela, že bude babybox umístěn někam blíž k centru města. Ale i tak je dobře, že se ho do Žďáru nakonec podařilo dostat,“ okomentovala událost žďárská obyvatelka Jana Sobotková.

Smlouva už je podepsána, podmínky dohodnuty. „Už je ruka v rukávě. Žďár byl jedním z posledních okresních měst, kde babybox ještě chyběl. Teď už bude scházet pouze v Lounech a v Tachově. Zvláště Tachov se dobývá velmi těžce,“ posteskl si duchovní otec babyboxů.

Ani ve žďárském okrese to původně nevypadalo nijak růžově. Nevyšel pokus nainstalovat babybox u domu s pečovatelskou službou, u budovy polikliniky, u hasičské zbrojnice ani u azylového domu. K umístění schránky na nechtěná novorozeňata se nabízela také novoměstská nemocnice. „To jsem zase odmítl já. Nové Město na Moravě je skutečně malé městečko. A pravděpodobnost potřeby babyboxu je tam daleko menší, než ve Žďáře nad Sázavou,“ vysvětlil Hess.