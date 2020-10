Žďár v tuto chvíli už jednu místostarostku má – Ludmilu Řezníčkovou. Druhým místostarostou je Josef Klement. Pokud zastupitelé jmenování nové místostarostky odhlasují, budou po boku prvního muže radnice Martina Mrkose stát napříště dvě ženy, Romana Bělohlávková a Ludmila Řezníčková.

Josef Klement zvítězil ve druhém kole krajských voleb, kdy porazil druhého z kandidátů, Michala Šmardu. Už po ukončení volebního klání Klement prohlásil, že se vzdá funkce uvolněného místostarosty.

„V zásadě. Proč by nemohla pozici místostarostky města zastávat neuvolněná Bělohlávková, když předseda vlády je prokazatelně ve střetu zájmů. Nejsem vůbec proti. Pokud svoji práci bude vykonávat tak, jak má a bude se stíhat věnovat lokální politice alespoň tak, jak to zvládal Klement, tak proč ne. Ono sedět jedním zadkem na dvou židlích není jednoduché, ale jde to. Problém nastane ve chvíli kdy se židle rozjedou. Člověk si pak natluče zadek,“ okomentoval situaci nejen na žďárské radnici muž, který se představil jako Tomáš Marný.