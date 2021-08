„Čekal jsem, že ten zářijový termín klapne. Děti se strašně těšily na houpačky a kolotoče. Teď jsou zklamané,“ postěžoval si Ondřej Vojta ze Žďáru nad Sázavou.

K rozhodnutí zrušit i podzimní termín pouťových radovánek vedly žďárskou radnici hned dva důvody. Prvním z nich jsou dopravní komplikace, jejichž příčinou je oprava silnice první třídy číslo 37 v úseku Jungmannovy a Bezručovy ulice. „Ta komplikuje dopravu již sama o sobě a ve chvíli, kdy by měly na ovál u zimního stadionu vjíždět kamiony s atrakcemi by doprava dostala ještě další ránu. Nemluvě o stovkách automobilů, kterými by se návštěvníci pouti chtěli dostat co nejblíž,“ vysvětlil mluvčí Žďáru nad Sázavou Matěj Papáček.

Druhým důvodem jsou neustále se měnící pravidla, která vláda nastavuje, aby zabránila šíření onemocnění Covid-19. „Rozhodnutí jsme museli udělat na začátku července. I provozovatelé atrakcí potřebují dopředu vědět, jestli pouť bude nebo nebude. Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci na podzim a vzhledem k tomu, že jsme nechtěli provozovatele přivést do neřešitelné situace, jsme rozhodli, že žďárská tradiční pouť nebude,“ řekla místostarostka Žďáru nad Sázavou Romana Bělohlávková.

„Doufáme, že bude lépe. Věřím tomu že se v příštím roce uskuteční nejen církevní, ale i světská část Svatojanské pouti,“ dodala.