Žďársko trápí nedostatek zubařů

Žďársko – Sehnat na Žďársku zubaře? V podstatě nemožné. Podle přehledové mapy České stomatologické komory (ČSK) není v současné době ve žďárském okrese žádný zubař, který by oficiálně přibíral nové pacienty.

Ilustrační foto.Foto: Deník

„Když jsem studovala, měla jsem svého doktora v Brně. Jenže teď v létě jsem vysokou školu dokončila, vrátila se zpátky do Žďáru a zjistila jsem, že najít nového zubaře bude docela oříšek. Zatím tedy stále jezdím do Brna, naštěstí to není zas tak daleko a s tamním lékařem jsem spokojená,“ popsala Veronika Pokorná ze Žďáru nad Sázavou.

To, že musejí zájemce odmítat, potvrzují i sami stomatologové. „Třeba jenom během úterka mi volalo asi deset lidí, kteří se ptali, zda nepřijímáme nové pacienty,“ uvedla Kateřina Pařízková, která má svoji ordinaci ve žďárské poliklinice a žádné další pacienty už přibrat nemůže.

S nedostatkem stomatologů bojují rovněž ve Velkém Meziříčí. Potenciálním novým zubařům se proto snaží vedení města vycházet vstříc – například poskytnutím ordinací v městských budovách za výhodných podmínek. Tamní radní například nedávno schválili uvolnění financí na rekonstrukci zubní ordinace v první základní škole, kde ordinuje Irena Musilová. Společně s renovací prostor pro nepedagogické pracovníky školy by měla akce vyjít na zhruba 1,2 milionu korun. Výdaj ale ještě musejí schválit zastupitelé.

Pronájem ordinace nabízí město rovněž ve škole v ulici Oslavická. „Naším cílem je, abychom měli ve městě zubařů dostatek. Můžeme pro to udělat tedy například to, že nabídneme kvalitní prostory těm, kteří třeba nechtějí ordinovat v areálu polikliniky,“ vyjádřil se velkomeziříčský místostarosta Josef Komínek.

Lidé, kteří jsou ochotni za zubařem dojíždět, mohou využít seznam stomatologů přijímajících nové pacienty na webových stránkách ČSK. Pro pacienty ze Žďárska je nejblíže Velký Beranov na Jihlavsku, kde ordinuje Makumbirofa Edson, ordinace Václava Berky v Náměšti nad Oslavou nebo například Stomatologické centrum Třebíč.

Situace s nedostatkem zubních lékařů se ale může ještě zhoršit. „Mnoho z nich je totiž v důchodovém věku. Pokud skončí a nebude je mít kdo nahradit, bude zubařů opravdu velký nedostatek,“ podotkl Dušan Borek, bystřický zubní lékař a předseda Oblastní stomatologické komory Žďár nad Sázavou.

K sehnání stomatologa ale může někdy dopomoci i náhoda. „Přestěhovala jsem se, a tak jsem sháněla zubaře ze Žďáru. Známí mi doporučili mladou lékařku, která si zrovna otevírala ordinaci, takže se mi podařilo se k ní ještě dostat,“ popsala Hana Kabrdová z Jam.