Žďársko – Zákaz zalévání i napouštění bazénů. Už tři roky sužuje Česko nebývalé katastrofální sucho. Nejvíc na něj doplácejí obce, které čerpají vodu z vlastních zdrojů. V některých případech nedostatek pitné vody začíná dokonce už ohrožovat budoucí rozvoj vesnice.

Hned dva konkrétní příklady. Kvůli suchu pozastavila Vyskytná nad Jihlavou prodej stavebních parcel. Sousední Bílý Kámen ze stejných důvodů nepřipojí nové domy k obecnímu vodovodu. V obou případech je důvod stejný. Obce se bojí, že by to současná vodovodní síť nedokázala zvládnout. Toto rázné, ale zatím neobvyklé opatření vzbudilo pozornost celostátních médií i za hranicemi Kraje Vysočina. Pomoc zlepšit situaci by měla obnova starých vrtů. Výskytné nad Jihlavou nepomohl ani Jankovský potok. Voda chybí. Zákaz napouštět bazény je ve Vyskytné samozřejmost. „V dubnu jsme vyhlásili zákaz zalévání, platí i dočasný zákaz prodeje pozemků,“ sdělila novinářům starostka Výskytné nad Jihlavou Hana Provázková. Zastupitelstvo pozastavilo prodej celkem 17 parcel.