Ne všude si ale mohli lidé tuto zvláštnost vychutnat. „Je to zřejmě lokální záležitost. Já jsem dnes nic takového nepozoroval, i když mraky sleduji také,“ nechal se slyšet novoměstský meteorolog Oldřich Pojezný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.