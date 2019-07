„Fryšavské polesí bylo koncem šedesátých let minulého století centrem jelenářské oblasti Žďárské vrchy. Jelenům vyhovovala tamní souvislá vrstva lesů, která pokračovala přes Sněžné, Kadov a Sklené a končila až lesním závodem Nasavrky. Jelenů tam tehdy bývalo opravdu hodně,“ vzpomínal někdejší hajný Pavel Mrkos z Kuklíku.

Žďárské vrchy byly v minulosti pro jeleny, laně a kolouchy opravdovým rájem, a to zejména díky hustým a bohatým lesním porostům. „Kmenový stav vysoké, tedy jelení zvěře v jelenářské oblasti Žďárské vrchy, byl 279 kusů. Od roku 1960 do roku 1998 to byla jediná obora v České republice, která nebyla oplocená,“ poznamenal Pavel Mrkos.

Je to v podstatě jen pár let, co bývala tato majestátní zvířata nedílnou součástí lesů ve Žďárských vrších. „Je to dvacet let, co se tady jeleni úplně vystříleli,“ upřesnil někdejší hajný.

Stejně jako jiné oblasti, také Žďárské vrchy mívaly svého krále jelenů. Byl jím statný, místními myslivci obdivovaný, dvacaterák.



„Nejsilnějšího jelena, který tady žil, dvacateráka, zastřelil v roce 1965 Němec Kurt Mann. Pět let se ho snažil dostat. Po čtyři roky střelil pokaždé nějakého jiného jelena, na dvacateráka nenatrefil. Nakonec se mu to ale přece jen povedlo,“ řekl Pavel Mrkos.

Kurt Mann z Spolkové republiky Německo ulovil majestátního dvacateráka v polesí Fryšava u Černobahenské studny. Často ale vídali krále jelenů i u Kuklíku. „Zdržoval se u Chobotského dvora, chodil za námi,“ dodal Pavel Mrkos.