Žďár nad Sázavou – V pořadí již sedmou burzu hraček a dětských knih připravuje žďárské rodinné centrum Srdíčko.

Burza v Srdíčku. | Foto: RC Srdíčko Žďár nad Sázavou

Mezi rodiči oblíbená akce, kde mohou prodat již nepotřebné zachovalé věci a naopak nakoupit to, co zrovna pro své děti chtějí, se uskuteční 21. listopadu od 8 do 17 hodin v Srdíčku, které sídlí ve čtvrtém patře žďárské polikliniky. Ještě předtím však budou organizátoři od zájemců vybírat prodejní sortiment.