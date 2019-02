Žďár nad Sázavou – Město jako investor celkové rekonstrukce náměstí Republiky musí před zahájením stavebních prací zajistit archeologický průzkum místa. Radnice smlouvu podepsala se společností Pueblo o.p.s., se kterou město spolupracovalo například i při úpravách Moučkova domu.

Před zahájením rekonstrukce centra Žďáru tam musejí provést průzkum archeologové. | Foto: Deník/Martina Lorencová

„Smlouva o podmínkách provedení záchranného archeologického průzkumu je jednou ze základních věcí, které musíme mít zajištěné, abychom mohli začít stavět. A stavět chceme co nejdříve," uvedla starostka města Dagmar Zvěřinová.

Výzkumné práce město vyjdou na šedesát devět tisíc korun, výběrové řízení žďárská radnice nevypisovala. „Plošné výběrové řízení provedl archeologický ústav, jeho výsledky jsou rozděleny podle území. Na Vysočině působí společnost Pueblo," řekl místostarosta Ladislav Bárta.

Průzkum náměstí Republiky začne přibližně v polovině března. Nejdříve se provede takzvaný zjišťovací výzkum. „Ten trvá několik dní. Další postup pak vychází z jeho výsledků – zda v místě jde o takzvané odpadové vrstvy nebo jsou tam zachované relikty objektů a podobně," vysvětlil Pavel Hušták, archeolog a ředitel společnosti Pueblo.

Při zjišťovacím výzkumu budou archeologové vycházet ze stavební dokumentace. „Plánuje se třeba výsadba nových stromů, šachty pro kanalizaci, výkopy pro osvětlení. To jsou vlastně sondy, které by i sami stavebníci udělali. My nejprve uděláme sedm až deset sond v místech, jež budou výstavbou zasažena. Samozřejmě po domluvě se stavebníkem, vedoucím stavby. Kvůli inženýrským sítím se musí trasa nejdřív vytyčit. Profily zdokumentujeme, geodeticky zaměříme a pak můžeme vyhodnotit," řekl Hušták. Jak bude potřeba u archeologických situací postupovat dále, zda vést výzkum ohrožených částí, nebo plošný, to určí závěry první nálezové zprávy.

Rekonstrukce náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou má stát dvaadvacet milionů a dělníci budou v centru města pracovat po celý letošní rok a možná i část toho příštího. Generální opravou získá náměstí upravenější vzhled.

Náměstí bude vybaveno novým mobiliářem, lavičkami, stojany na kola nebo odpadkovými koši. Celkovou proměnou projde i veřejné osvětlení a veškeré přístupy i pohyb přímo na náměstí budou bezbariérové.

Martina Lorencová