Žďár nad Sázavou - Nádražní hala Českých drah, která již mnoho let platí za ostudu okresního města, by měla konečně změnit svůj vzhled. Zchátralou budovu čeká celková rekonstrukce, jejíž začátek je plánován již na čtvrté čtvrtletí letošního roku.

Autobusové a vlakové nádraží ve Žďáře nad Sázavou. | Foto: Deník/Libor Plíhal

„Tento záměr Českých drah vzala městská rada na vědomí a rozhodně jej vítá. Současný stav nádraží patří mezi bolavá místa Žďáru a vím, že obyvatelé si toho hodně všímají,“ vyjádřil se žďárský starosta Jaromír Brychta.

Účast města

Proto se také město hodlá na přebudování haly českých drah finančně podílet. O jaké konkrétní částky z rozpočtu se však má jednat, to bude teprve předmětem dalších jednání. „Teď očekáváme nějaké konkrétní informace a požadavky na město ohledně financování, pak se uvidí,“ dodává Brychta.

A jak bude nádraží po chystané rekonstrukci, která by měla být zrealizována do roku 2011, vypadat? Za čtyřicet tři a půl milionu korun by mělo dojít především ke zlepšení komfortu pro cestující a rozšíření stávajících služeb. „To by znamenalo také vybudování moderního informačního systému v celé budově. Investovat právě do něj se nám jeví jako velmi užitečné,“ podotkla Dagmar Zvěřinová, žďárská místostarostka a senátorka. V nádražní budově by mělo vzniknout informační centrum Českých drah, takzvané ČD centrum, na jehož přítomnost jsou cestující zvyklí z větších měst.

Bezbariérový přístup do objektu a na jednotlivá vlaková nástupiště, jehož výstavba již byla v minulosti započata, čeká v rámci nového projektu dokončení. Právě pro osoby se sníženou schopností pohybu by měl být v prostorách nádraží vybudován výtah, který jim přístup na nástupiště umožní.

Cestující by neměli přijít ani o služby, které se v současné době v hale nacházejí a na něž jsou lidé zvyklí - občerstvení a obchody zůstanou zachovány, čekací plochy by naopak měly dostát ještě rozšíření. Změn se však nedočkají jen vnitřní prostory nádraží, ale také jeho exteriér, na nějž lidé často poukazují. „Budova bude podle projektu zateplena a dojde i na rekonstrukci jejího pláště. Mozaika v jejím čele ale zůstane zachována,“ upozornil Brychta.

Opravený objekt nádraží nebude v budoucnu k dispozici pouze lidem, kteří využívají služeb železniční přepravy. Vzhledem k těsné blízkosti nádraží autobusového dojde k jejich sloučení.

Z buněk do haly

Zaměstnanci společnosti ZDAR zajišťující v okrese autobusovou i tranzitní přepravu, jež nyní sídlí v několika nevzhledných buňkách na okraji autobusového nádraží, by se měli do haly přestěhovat také. „Není přece možné, aby se cestující, kteří potřebují nějaké informace o spojích, běhali ptát do takových buněk – to není hodné městu s dvaceti čtyřmi tisíci obyvatel,“ zdůraznil žďárský starosta.

V blízké budoucnosti by se lidé využívající autobusovou přepravu měli navíc dočkat zrekonstruovaného prvního nástupiště a časem také nového zastřešeného ostrůvku.